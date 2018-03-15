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Türk doktorları Sudan'da 100 ameliyat yaptı
"Sağlık Haftası" kapsamında Sudan'a giden Türk doktorlar, 100 çocuğun ameliyatını gerçekleştirdi.
Türk doktorları Sudan'da 100 ameliyat yaptı
15 Mart 2018 -
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Başkent Hartum'daki Esnan Hastanesi'nde yapılan ameliyatlara, Sağlık Bakanlığı ve Bezmialem Üniversitesi'nde görevli 8 doktor katılıyor.

Plastik ve rekonstrüktif cerrahisi, kulak-burun-boğaz ile anestezi uzmanlarından oluşan Türk doktor heyeti, 2 ila 15 yaşlarındaki Sudanlı çocukları ameliyat ediyor. Yarık dudak ve damak ağırlıklı operasyonların 16 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Arif Çetin, 9 Mart'ta başlayan ameliyatların başarıyla devam ettiğini söyledi.

Çetin, Türkiye ile Sudan'ın sağlık alanındaki ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını belirterek şöyle devam etti:

"Sudan ile sağlık ilişkilerimiz yeni başlamadı. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığımız Güney Darfur eyaletine bağlı Nyala kentinde 150 yataklı bir hastane işletiyor. Orada 50'den fazla sağlık personelimiz görev yapıyor ve binlerce insana sağlık hizmeti veriyor. Türkiye, Afrika'nın birçok yerinde olduğu gibi Sudan’da da insanlara umut olmaya devam edecek."

Çetin, iki ülke arasındaki sağlık turizmine de dikkat çekerek, her yıl 100 Sudanlının Türkiye’de ücretsiz tedavi edildiğini, kurulacak şehir hastaneleriyle potansiyelin daha çok artacağını dile getirdi.

"Türk doktorlar hayallerimizi gerçekleştirdi"

Ameliyat edilen hastalardan 14 yaşındaki Kemal Yusuf Abdullah, "İki yıl önce bir kaza sonucu çenemde problem meydana gelmişti. Maddi imkansızlıklardan dolayı ameliyat olamadım. Allah’a çok şükür Türkiye’nin bu projesinden yararlandık. Türk doktorlar hayallerimizi gerçekleştirdi" diye konuştu.

9 yaşındaki oğlunun ameliyat olduğunu anlatan Ahmed Abdülkerim, "Çocuğumun yarık dudağı şimdi iyileşti. Bir müddet sonra konuşmaya başlayacak. Türkiye'yi çok seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Allah Türk doktorlarından ve onların idarecilerinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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