Türk Dünyası Tıp Kurultayı 'ödüllü projesi'nin gündemi ile toplanıyor

Türkiye’de ölümlerin %90’a yakını bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan kaynaklanıyor. Kanser, diyabet, obezite, solunum yolu rahatsızlıkları, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların ülke bütçesine yıllık maliyeti ise 45,1 milyar TL.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) iş birliğinde ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB)’in öncülüğünde gerçekleştirilecek 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı; dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarını, sağlık bakanlarını, akademisyenleri ve sağlık sektörü paydaşlarını buluşturmaya hazırlanıyor. 500’e yakın konuğun ağırlanacağı kurultayın katılımcıları arasında Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Malta ve Küba’dan sağlık bakan ve bakan yardımcıları da var.

Kurultayda diyabet, obezite, kalp damar hastalıkları, kanserler ve solunum yolu hastalıkları gibi toplum sağlığını tehdit eden kronik hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve yönetilmesi ele alınacak. Kongre boyunca bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetiminde yeni teknolojilerin kullanılması, farklı yaş gruplarında tütün kullanımı, gebe ve çocuklarda pasif maruziyet, zararlı alkol kullanımı ve madde bağımlılığı ile mücadele, Tip 1 diyabet, çocuklara yönelik pazarların kısıtlanması, obezite gibi başlıklarda oturumlar düzenlenecek. Yeni bilimsel araştırmalar ışığında şekillenecek olan değerlendirmeler ve yol haritası, kurultay sonunda bildiri olarak yayınlanacak.

Kurultay kapsamında ayrıca, geçen yıl ilki düzenlenen “Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” töreninin ikincisi gerçekleştirilecek.

Kronik hastalıklar en büyük ölüm sebebi

Tüm dünyada artış gösteren kronik hastalıklar ülkemizde de her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Türkiye’de nüfusun yüzde 70’i yani 38 milyon kişi kronik hastalıklardan en az birine maruz kalıyor. Yeme-içme tercihleri, fiziksel aktivite eksikliği, yaşam tarzı alışkanlıklarından kaynaklanan çeşitli risk faktörleri bu hastalıklara zemin hazırlıyor ve mevcut hastaların tedavisini güçleştiriyor. Devletin bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle yaptığı sağlık harcamaları engellilik ödemeleriyle birlikte 24,6 milyar TL’yi buluyor. Hastalıkların neden olduğu erken ölüm ve iş gücü kayıplarıyla birlikte toplamda 45,1 milyar TL’lik bir ekonomik kayıp yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı Ödül Almıştı

New York’ta 27-28 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantısı sırasında BM tarafından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına, bulaşıcı olmayan hastalıklar ile ilişkili DSÖ’nün sürdürülebilir hedeflerine ulaşmada gösterdiği başarıdan ötürü ödül verilmişti. Ödül, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın da yer aldığı bir törenle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü T. A. Ghebreyesus tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edilmişti.