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Türk dünyasından nörologlar MS kongresinde buluşacak
Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve KKTC'nin aralarında bulunduğu Türk dünyasından çok sayıda bilim insanı, başkentte düzenlenecek "Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz" kongresinde MS hastalığındaki yeni tedavi yöntemlerini ele alacak
12 Şubat 2019 -
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Türk dünyasından çok sayıda bilim insanı, halk arasında MS olarak bilinen ve merkezi sinir sistemini etkileyen Multipl Skleroz hastalığının tedavisiyle ilgili son gelişmeleri ele almak üzere, Türkiye'ye gelecek. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 14-17 Şubat'ta Ankara'da "Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz" kongresine ev sahipliği yapacak. 

Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve KKTC'den nörologların da aralarında olduğu çok sayıda bilim insanı kongrede, MS hastalığındaki yeni tedavi yöntemlerini değerlendirecek.

- "Türkiye'de 50 bin MS hastası var" 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şeref Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte plaklarla kendisini gösteren MS'in genellikle 20-40 yaşları arasında ortaya çıktığını söyledi. 

Hastalığın ortaya çıkmasında genetik faktörlerin belirleyici olduğunu ifade eden Demirkaya, "Ailede bir MS hastası varsa, o ailede MS'e yakalanma riski biraz daha fazladır. Son dönemde güneş ışınlarına fazla maruz kalma gibi çevresel faktörler de incelenmektedir. Türkiye'de 50 bin civarında MS hastasının olduğu tahmin edilmektedir." dedi. 

Demirkaya, MS'in genç yaşlarda görülmesi nedeniyle de kişilerin yaşam kalitesinin düştüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MS'le ilgili tedavi seçeneklerinin tartışılacağı kongrede, hastalığın geldiği son durum, görülme sıklığı, tedavi imkanları ve ülkelerin bu konuda ortak neler yapabilecekleri gibi konular ele alınacak. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu Batılı ülkelerden gelen ilaçlar. Gelecekte biz de Türk dünyası olarak bu alanda çalışma yapabilme fırsatı bulacağız. Kongre bu yönüyle çok önemli olacak."

Türkiye'nin MS hastalığının tedavisinde çok ilerlediğine dikkati çeken Demirkaya, Batı ülkelerinde ne yapılıyorsa aynı tedavilerin Türkiye'de de uygulandığını belirtti. 

- "MS öldürücü bir hastalık değildir" 

Prof. Dr. Demirkaya, MS'in ilk semptomlarının ortaya çıkmasının dünyada çok benzer olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"MS çocuk yaş grubunda da görülebilen bir rahatsızlıktır. Benim en küçük tanı koyduğum MS hastası 12 yaşındaydı. Çocuk yaş grubunda görülse de genellikle 20 yaşından sonra görülme sıklığı daha fazladır. MS tanısı koyduğumuz zaman hastalarımız, çok bilindik bir hastalık olmadığı için ümitsizliğe kapılıyorlar. MS öldürücü, bulaşıcı ve akıl hastalığı değildir. MS sakatlıkla özdeşleşen bir hastalık değildir. MS kendine göre seyri olabilen bir hastalık. Günümüzde bu hastalığın seyrini değiştiren ilaçlarımız da var. Şu anda hastalığın her döneminde müdahil olabildiğimiz ilaçlarımız var. Tekerlekli sandalyedeki hasta sayımız oldukça azdır. Gerek başlangıç aşamasında gerek ileri dönemlerde müdahale edebildiğimiz seçeneklerimiz var. Bu alanda yüz güldürücü sonuçlar var."

Anahtar Kelimeler:

multipl skleroz uluslararasi turk dunyasi multipl skleroz

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