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Türk Eczacıları Birliği: Grip vakaları eskiye oranla daha geç görülmektedir
Türk Eczacıları Birliği, grip aşıları ile ilgili “Gerek meslektaşlarımızın gerek halkımızın yaşanan gecikme ile ilgili tedirginlik yaşadığının, soru işaretleri olduğunun farkındayız” diyerek konunun takipçisi olduklarını belirtti
Türk Eczacıları Birliği: Grip vakaları eskiye oranla daha geç görülmektedir
25 Ekim 2019 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Ekim tarihinde grip aşılarının her yıl yenisinin hazırlandığını, bir önceki yılın aşılarının kullanılmadığını belirterek, aşıların üretim ve dağıtım tarihlerinin bu nedenle yıldan yıla farklılık gösterebildiğini söylemişti.

Türk Eczacılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada grip aşısının, edinilen bilgilere göre Kasım ayı başlangıcı itibarıyla yılsonuna kadar partiler halinde tedarik edilmeye devam edileceği kaydedildi.

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması: Sağlık çalışanlarımız için ayrıca alım yapacağız 

Grip sezonunda kayma yaşandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Mevsimlerde yaşanan kayma, grip sezonunu etkilemiştir ve grip sezonunda da kaymaya sebep olmuştur, yani grip vakaları eskiye oranla daha geç görülmektedir. Veriler bize şunu göstermektedir: Grip vakaları, kasım ayında görülmeye başlanmakta ve en yoğun seviyeye ocak ayının ortalarında ulaşmaktadır. 

Grip aşısının piyasaya sürüldüğü an yapılabileceği gibi grip mevsimi boyunca da yapılabileceği unutulmamalıdır. Bu noktada halkımızın bir geç kalma ve bu seneyi kaçırma hissine kapılmasını istemeyiz. Ülkemizde grip mevsimi, ekim – mart arasına denk gelmektedir.

Gerek meslektaşlarımızın gerek halkımızın yaşanan gecikme ile ilgili tedirginlik yaşadığının, soru işaretleri olduğunun farkındayız. Halk sağlığı adına konunun yakından takipçisi olduğumuzu ve Türk Eczacıları Birliği olarak halkımızın sağlığı adına adımlar atmaktan geri durmayacağımızı belirtmek isteriz. “

Anahtar Kelimeler:

grip asisi turk eczacilari birligi

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