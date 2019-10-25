Türk Eczacıları Birliği: Grip vakaları eskiye oranla daha geç görülmektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Ekim tarihinde grip aşılarının her yıl yenisinin hazırlandığını, bir önceki yılın aşılarının kullanılmadığını belirterek, aşıların üretim ve dağıtım tarihlerinin bu nedenle yıldan yıla farklılık gösterebildiğini söylemişti.

Türk Eczacılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada grip aşısının, edinilen bilgilere göre Kasım ayı başlangıcı itibarıyla yılsonuna kadar partiler halinde tedarik edilmeye devam edileceği kaydedildi.

Grip sezonunda kayma yaşandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Mevsimlerde yaşanan kayma, grip sezonunu etkilemiştir ve grip sezonunda da kaymaya sebep olmuştur, yani grip vakaları eskiye oranla daha geç görülmektedir. Veriler bize şunu göstermektedir: Grip vakaları, kasım ayında görülmeye başlanmakta ve en yoğun seviyeye ocak ayının ortalarında ulaşmaktadır.

Grip aşısının piyasaya sürüldüğü an yapılabileceği gibi grip mevsimi boyunca da yapılabileceği unutulmamalıdır. Bu noktada halkımızın bir geç kalma ve bu seneyi kaçırma hissine kapılmasını istemeyiz. Ülkemizde grip mevsimi, ekim – mart arasına denk gelmektedir.

Gerek meslektaşlarımızın gerek halkımızın yaşanan gecikme ile ilgili tedirginlik yaşadığının, soru işaretleri olduğunun farkındayız. Halk sağlığı adına konunun yakından takipçisi olduğumuzu ve Türk Eczacıları Birliği olarak halkımızın sağlığı adına adımlar atmaktan geri durmayacağımızı belirtmek isteriz. “