Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Eczacıları Birliği rekabet soruşturmasında sözlü savunma yaptı: Kolektif boykot organize etmedik
Türk Eczacıları Birliği hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi
Türk Eczacıları Birliği rekabet soruşturmasında sözlü savunma yaptı: Kolektif boykot organize etmedik
30 Aralık 2020 13:19 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Rekabet Kurumunda, Kurul Başkanı Birol Küle başkanlığında yapılan toplantıya birlik yetkilileri ve şikayetçi taraf çevrim içi ortamda katıldı.

Küle, soruşturmanın, Birliğin bazı eczacılar ve ilaç sağlayıcı firmalara yönelik çeşitli uygulamaları nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik açıldığını belirtti.

Soruşturma heyetinin temsilcisi de Birliğin, ilaç sağlayıcı firmalara yönelik karar ve kolektif boykot niteliğinde uygulamalarının ilgili kanunun ihlali anlamına geldiğini ve idari para cezası uygulanması gerektiğini söyledi.

Sağlıklı Yaşıyoruz Platformu adına şikayette bulunan Ahmet Okan Çağlar da gıda takviyesi ürünlerinin eczanelerden uygun fiyata satılmasının bazı uygulamalarla engellendiğini savundu.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise sosyal bir örgüt olduklarını, ticari bir kurum olmadıklarını ifade etti.

Eczaneleri kontrol altına almadıklarını ve ticari faaliyetlerine karışmadıklarını dile getiren Çolak, kolektif boykotu organize etmediklerini kaydetti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 14 Ocak 2021'de açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Anahtar Kelimeler:

turk eczacilari birligi boykot rekabet kurumu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.