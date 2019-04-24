SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Eczacıları Birliği: Sağlık alanındaki tüm paydaşlarımızı aşı reddiyle ilgili etkin mücadeleye davet ediyoruz
Türk Eczacıları Birliğince (TEB), aşı yapılmayan her çocuğun diğer çocukların hayatını ve yarınları riske attığı belirtilerek, "Sağlık otoritesini ve sağlık alanındaki tüm paydaşlarımızı son dönemlerde artış gösteren ve halk sağlığını tehdit eden aşı reddiyle ilgili etkin mücadeleye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Türk Eczacıları Birliği: Sağlık alanındaki tüm paydaşlarımızı aşı reddiyle ilgili etkin mücadeleye davet ediyoruz
24 Nisan 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, aşılar sayesinde bugüne dek pek çok hastalığın ölümcül olmaktan çıktığı, salgınların önlendiğini ve toplum sağlığının sürdürülebilirliğine katkı sağlandığı bildirildi.

Uygulanan kapsamlı aşı politikalarıyla, takvim dahilindeki aşıların Türkiye'nin her yerinde ücretsiz yapıldığı anımsatılan açıklamada, aşı karşıtlığının sürdürülebilir halk sağlığının önündeki en büyük engel ve tehditlerden biri olduğu vurgulandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Erişkinlerde aşılamada çok gerideyiz 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yanlış inanışlar ve yönlendirmelerden kaynaklanan aşı reddinin bilimsel dayanağı olmamakla birlikte toplumun tüm kesimlerini riske atmaktadır. Aşılar, üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrollerden geçirilmektedir. Bunun yanı sıra aşı üretimi yapan firmalar, aşıların içerisinde bulunan formülleri Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği standartlar ve raporlar doğrultusunda üretmekte, bu firmalar Dünya Sağlık Örgütünce iki yılda bir rutin olarak denetlenmektedir. Aşı reddinin ülkemizdeki seyrine baktığımızda olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. 2011 yılında 183 olan aşı reddi sayısı, bugün 40 binleri bulmuş durumda. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığının verileri, 2016 yılında yüzde 98 olan aşılama oranının yüzde 96'ya düştüğünü gösteriyor."

Türkiye'de aşı kararsızlığı 6 yılda 128 kat arttı!  

Aşıların gerekli olup olmadığının tartışmaya açık bir yanının bulunmadığına işaret edilen açıklamada, "Bugüne dek milyonlarca çocuğun hayatını kurtaran, toplum sağlığına, kamu yararına pek çok katkıda bulunan aşılama programlarının önemini bir kez daha vurguluyor, aşı yapılmayan her çocuğun diğer çocukların hayatını ve yarınlarımızı riske attığını hatırlatıyoruz. Sağlık otoritesini ve sağlık alanındaki tüm paydaşlarımızı son dönemlerde artış gösteren ve halk sağlığını tehdit eden aşı reddiyle ilgili birlikte, etkin mücadeleye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Anahtar Kelimeler:

asi haftasi turk eczacilari birligi dunya saglik orgutu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu prof.dr.serkan topaloglu Gazi Üniversitesi FETÖ Süleyman Büyükberber kolera yemen UNICEF Birleşmiş Milletler menenjit Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü aşı aşı haftası Türk Eczacıları Birliği Dünya Sağlık Örgütü 3600 ek gösterge TBMM Recep Tayyip ERdoğan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kene ilaç dağıtımı drone Zipline Adana Şehir Hastanesi Yaşam Kökümüz Bağırsaklarımız Kenan Topal etik İstanbul Aile Hekimliği Derneği İSTAHED Hamza Özdemir Maltepe Kombinasyonu Selim Nalbant geleneksel tıp tamamlayıcı tıp Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hekim şevki sözen malpraktis defansif tıp Amgen Bilgen Dölek idrar yolu enfeksiyonu Cerrahpaşa İstanbul Üniversitesi Novo Nordisk ETİKA Burak Cem implant Pertev Kökdemir diş hekimi TEİS Nurten Saydan bitkisel ilaç farmasotik prof. dr. iffet irem tatli cankaya Geleneksel ve tamamlayıcı tıp prof. dr. mehmet ceyhan enfeksiyon hastaliklari dernegi asi haftasi grip aşısı pnömoni aşısı aşı karşıtlığı aşı kararsızlığı doc. dr. selda karaayvaz kök hücre Ankara Üniversitesi Günhan Gürman kızamık salgını Babagana Abiso
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.