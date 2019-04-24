Türk Eczacıları Birliği: Sağlık alanındaki tüm paydaşlarımızı aşı reddiyle ilgili etkin mücadeleye davet ediyoruz

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, aşılar sayesinde bugüne dek pek çok hastalığın ölümcül olmaktan çıktığı, salgınların önlendiğini ve toplum sağlığının sürdürülebilirliğine katkı sağlandığı bildirildi.

Uygulanan kapsamlı aşı politikalarıyla, takvim dahilindeki aşıların Türkiye'nin her yerinde ücretsiz yapıldığı anımsatılan açıklamada, aşı karşıtlığının sürdürülebilir halk sağlığının önündeki en büyük engel ve tehditlerden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yanlış inanışlar ve yönlendirmelerden kaynaklanan aşı reddinin bilimsel dayanağı olmamakla birlikte toplumun tüm kesimlerini riske atmaktadır. Aşılar, üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrollerden geçirilmektedir. Bunun yanı sıra aşı üretimi yapan firmalar, aşıların içerisinde bulunan formülleri Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği standartlar ve raporlar doğrultusunda üretmekte, bu firmalar Dünya Sağlık Örgütünce iki yılda bir rutin olarak denetlenmektedir. Aşı reddinin ülkemizdeki seyrine baktığımızda olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. 2011 yılında 183 olan aşı reddi sayısı, bugün 40 binleri bulmuş durumda. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığının verileri, 2016 yılında yüzde 98 olan aşılama oranının yüzde 96'ya düştüğünü gösteriyor."

Aşıların gerekli olup olmadığının tartışmaya açık bir yanının bulunmadığına işaret edilen açıklamada, "Bugüne dek milyonlarca çocuğun hayatını kurtaran, toplum sağlığına, kamu yararına pek çok katkıda bulunan aşılama programlarının önemini bir kez daha vurguluyor, aşı yapılmayan her çocuğun diğer çocukların hayatını ve yarınlarımızı riske attığını hatırlatıyoruz. Sağlık otoritesini ve sağlık alanındaki tüm paydaşlarımızı son dönemlerde artış gösteren ve halk sağlığını tehdit eden aşı reddiyle ilgili birlikte, etkin mücadeleye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.