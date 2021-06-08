Türk Eczacıları Birliği: Tıpta mucizelere yer yok, aşıya güvenin

Türk Eczacıları Birliği resmi internet sitesi üzerinden Tıpta Mucizelere Yer Yok: Aşıya Güvenin başlığı ile basın açıklamasında bulundu. Açıklamada aşı karşıtlığının halk sağlığına büyük bir tehdit olduğunu belirten Türkiye Eczacıları Birliği, pandeminin sona ermese engel olan en büyük nedenin aşı karşıtlığı olduğunu bildirdi.

“Aşılar, hastalıklara karşı en basit, en etkili, en güvenli koruma yöntemidir.” Sözlerini kullanan Eczacılar Birliği aşının yarattığı yan etkilerin hafif ve tolere edilebilir olduğunu ve ruhsat almış olan bir aşının ciddi yan etkileri bulunamayacağını da belirtti.

Vatandaşara ve kamu otoritelerine seslenen birlik, vatandaşları aşı olmaya davet ederken kamu otoritelerinin aşılama hizmetleri konusunda kamusal bir sorumluluğunun bulunduğunu, bu konuda topluma bilgilendirme yapılması ve televizyonda aşı karşıtlığına yol açan kişilere RTÜK aracılığı ile hukuki işlem yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.