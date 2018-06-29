SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Asistan Okulu'nda Ethicon İşbirliği
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği (TGCD) ile Ethicon arasında stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma; Johnson & Johnson Medikal Cihazlar Ethicon İş Birim Direktörü Alper Tandoğan, Göğüs Cerrahisi Prosedür Çözümleri Müdürü Onur İşcan ile Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli arasında imzalandı.
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Asistan Okulu'nda Ethicon İşbirliği
29 Haziran 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Johnson & Johnson Ethicon işbirimi tarafından yapılan açıklamada; “Yapılan işbirliği anlaşması derneğimiz ile Ethicon arasında göğüs cerrahisi eğitiminin sürekliliğini sağlamaya yönelik stratejik ortaklık geliştirmek yönünde niyet birliği oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Önümüzdeki dönemde TGCD ve Ethicon, hekimlerin fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak, sürekli tıp eğitimini desteklemek ve geliştirmek, Ethicon ürünlerinin güvenli ve etkili kullanımı konusunda farkındalık yaratmak ve göğüs cerrahisi uzmanlık alanındaki hastalıklar hakkında bilgi birikimi ve güvenin artmasını sağlayarak hasta sonuçlarını iyileştirmek amacıyla sürekli işbirliği içinde olacaklardır” denildi. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli konuya ilişkin yaptığı açıklamada, işbirliği hakkında duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu işbirliğinin uzun yıllar devamı ile ülkemiz hasta sağlığına hizmet etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Göğüs Cerrahisi Prosedür Çözümleri Müdürü Onur İşcan işbirliği hakkında: “Ethicon, her yıl düzenlenmesi planlanan TGCD Asistan Okulu’nun yasal kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde sponsorluğunu gerçekleştirecek ve bundan sonra yapılacak etkinliklerin endüstrideki tek destekçisi olacaktır. Yapılan işbirliği kapsamında geçtiğimiz ay ilki gerçekleştirilen ve yaklaşık 60 göğüs cerrahının katıldığı TGCD Asistan Okulu’nda tek firma olarak yer almaktan ve göğüs cerrahisi eğitimine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:

gogus cerrahisi onur iscan tgcd

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.