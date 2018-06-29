Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Asistan Okulu'nda Ethicon İşbirliği



Johnson & Johnson Ethicon işbirimi tarafından yapılan açıklamada; “Yapılan işbirliği anlaşması derneğimiz ile Ethicon arasında göğüs cerrahisi eğitiminin sürekliliğini sağlamaya yönelik stratejik ortaklık geliştirmek yönünde niyet birliği oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Önümüzdeki dönemde TGCD ve Ethicon, hekimlerin fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak, sürekli tıp eğitimini desteklemek ve geliştirmek, Ethicon ürünlerinin güvenli ve etkili kullanımı konusunda farkındalık yaratmak ve göğüs cerrahisi uzmanlık alanındaki hastalıklar hakkında bilgi birikimi ve güvenin artmasını sağlayarak hasta sonuçlarını iyileştirmek amacıyla sürekli işbirliği içinde olacaklardır” denildi. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli konuya ilişkin yaptığı açıklamada, işbirliği hakkında duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu işbirliğinin uzun yıllar devamı ile ülkemiz hasta sağlığına hizmet etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Göğüs Cerrahisi Prosedür Çözümleri Müdürü Onur İşcan işbirliği hakkında: “Ethicon, her yıl düzenlenmesi planlanan TGCD Asistan Okulu’nun yasal kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde sponsorluğunu gerçekleştirecek ve bundan sonra yapılacak etkinliklerin endüstrideki tek destekçisi olacaktır. Yapılan işbirliği kapsamında geçtiğimiz ay ilki gerçekleştirilen ve yaklaşık 60 göğüs cerrahının katıldığı TGCD Asistan Okulu’nda tek firma olarak yer almaktan ve göğüs cerrahisi eğitimine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.