Türk hastanelerinin kalitesi Barselona’da tescil edildi

Dijital sağlık ekosisteminin tüm yelpazesini ele alan HIMSS Avrupa’18, sağlık bilişim uzmanlarını, hastane yöneticilerini ve satın almacılarını 27-29 Mayıs tarihleri arasında Barselona’da bir araya getirdi. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeden katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayan HIMSS Avrupa’18’de EMRAM 6 seviyesinde en fazla hastaneye sahip olması nedeni ile Türkiye konuşuldu.

Türkiye, dijitalleşen hastaneleri ile Avrupa birincisi…

Türkiye, 2017 yılında 163 hastanesinde elde ettiği HIMSS EMRAM 6 seviyesi ile Avrupa birincisi oldu. Türk hastanelerinin elde ettikleri bu başarı Barselona’da Türk rüzgarı estirdi. HIMSS EMRAM derecelendirme kriterlerinde en yüksek seviye olan EMRAM 7 seviyesini geçtiğimiz yıllarda dünya ikincisi olarak Türkiye’den İzmir Tire Devlet Hastanesi almıştı. Avrupa’nın ilk 10 ülkesi arasında Türkiye, 1 adet seviye 7, 163 adet seviye 6 hastanesi ile bu alanda en başarılı ülke konumuna yükseldi.

Türkiye’nin liderliği bununla da kalmadı. ABD’den sonra tüm dünyada HIMSS EMRAM 6 ve 7 derecesi alan toplam 70 hastane bulunurken, tek başına Türkiye’de bu derecelere sahip 164 hastane mevcut.

Bir ödül de ESİM Projesine Geldi

Avrupa’nın dört bir yanından katılımcıların yer aldığı törende Sağlık Bakanlığının iki projesiyle birden üç finalist arasında yer alması da büyük yankı uyandırdı. Etkinlik kapsamında verilen Elsevier ICT Ödüllerinde T.C. Sağlık Bakanlığı “Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESIM)” projesiyle İnovasyon Ödülü almaya hak kazandı. Engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için erişime açılan ESİM, işaret dilinde 7/24 destek veriyor. Mobil marketlerde ücretsiz olarak hizmet veren ESİM; işitme engelli vatandaşlara 112 acil ambulans çağırırken, Merkezi Hekim Randevu Sisteminden randevu alırken ve muayene sırasında canlı tercüme hizmeti veriyor.

HIMSS Avrupa’18’de derece alan hastaneler adına ödül alan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, aldıkları bu derecelerle Türkiye’yi Avrupa birinciliğine taşıyan hastanelerin yönetici ve tüm kadrosuna teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Kamu hastanelerin belgelenen bu başarısının Türkiye adına gurur verici olduğunu belirten Dr. Şuayip Birinci, bu başarının; Türkiye’nin sağlık alanında son 15 yılda başardığı Sağlıkta Dönüşüm Programının bir sonucu olarak kat ettiği mesafenin tüm bölge ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler bakımından Türkiye’yi rol model konumuna getirdiğini ifade etti.

Türkiye bölgesinin sağlık bilişim üssü oluyor

Sağlık alanında dünyanın örnek aldığı başarılara imza atan Türkiye, hem gerçekleştirdiği bilişim projeleri, hem de devam eden şehir hastaneleri yatırımları ile bölgesinde sağlık bilişim üssü olma yolunda ilerliyor. Bu kapsamda HIMSS’18 Avrupa’dan sonra HIMSS’18 Eurasia’ya da ev sahipliği yaparak Avrupa, Asya, Afrika ve Balkanlar’da sağlık bilişimi, dijital hastane, akıllı sistemler, e-sağlık ve m-sağlık alanındaki projelere liderlik edecek.