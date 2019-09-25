Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk hastanın dava ettiği Almanya hastanesi: 'Üzüntü duyuyoruz'
Almanya'nın Hamburg kentinde hastane personelinin ihmali yüzünden doğum esnasında oğullarını kaybettiklerini belirten Neslihan ve Akın Kasap çifti hastaneye dava açtı. Hastane yönetimi bu konuda herhangi bir açıklama yapmayı hukuk süreci içinde doğru bulmadıklarını belirterek, "Üzüntü duyuyoruz“ dedi.
Türk hastanın dava ettiği Almanya hastanesi: 'Üzüntü duyuyoruz'
25 Eylül 2019 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Almanya'nın Hamburg kentinde Cumartesi akşamı doğum esnasında bebeklerini kaybeden Neslihan (30) ve Akın (32) Kasap çifti, hastanenin ihmali yüzünden önce polise suç duyurusunda bulundu. Aile daha sonra ise hemşire ve doktorların ihmali yüzünden çocuklarının öldüğü gerekçesiyle dava açtı. Hastane yönetimi ise olayla ilgili dava sürecinin devam ettiği gerekçesiyle bu konuda şimdilik basına herhangi bir açıklama yapamayacaklarını bildirerek, "Durumun anlayışla karşılanmasını istiyoruz“ dedi.

Almanya'da bebeği ölen Türk aileden hastaneye dava: Uzman doktor ve personel yetersizliğinden ihmaller artıyor 

Yaşanan talihsiz olaydan derin üzüntü duyduklarını açıklayan hastane sözcüsü, olayın dahili olarak en ince detayına kadar araştırılacağını, konunun tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını istediklerini bildirdi.

Öte yandan Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel de acılı aileyi hastanede ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat hastanede kalan Sunel, anne ve babanın acılarını paylaştığını belirtti. Konsolosluk olarak her zaman ailenin yanlarında olacaklarını belirten Sunel, cenazenin Türkiye’ye gelmesi konusundaki işlemlerde de yardımcı olacaklarını söyledi.

Neslihan ve eşi Akın Kasap ile uzun süre sohbet ederek olayı dinleyen Başkonsolos Sunel, hukuki süreci de takip edeceklerini söyledi. Neslihan Kasap'ın annesi Melek Yılmaz ise Sunel’e sarılarak, "Devletimizin yanımızda olması bizi çok sevindirdi. Ziyaretinizle çok mutlu olduk“ dedi.

Akın Kasap, ihmal sonucu ölen çocuklarının cenazesinin hastane tarafından henüz verilmediğini belirterek, "Olay polise intikal ettiği ve suç duyurusunda bulunduğumuz için süreç biraz uzayacak gibi. Hastaneye ceza ve tazminat davası açtık. Sonuçlanması 1 yıl falan sürebilirmiş. Amacımız para almak değil tabi. Önemli olan kamuoyu oluşturarak bundan sonra bu tür hata ve ihmallerin olmaması. İşlemlerin tamamlanmasının 8-10 gün sürebileceği belirtiliyor. Uludağ Cenaze firmasına gerekli bilgileri verdik. Cenazeyi hastaneden alarak Trabzon’a götürülmesini onlar organize edecek. Bir an önce oğlumu yerine yerleştirmek istiyoruz“ dedi.

Eşine hastanede psikolojik tedavi uygulandığını belirten Kasap "Eşimin durumu şu anda pek iyi değil. Sezaryenden dolayı kesikleri ve dikişleri var. Şu an yürüyemiyor. Ama kısa zamanda iyileşip Trabzon’da toprağa vereceğimiz oğlumuzun son yolculuğunda mutlaka orada olmak istiyor“ dedi.

Bir Alman kadın da aileye gönderdiği mesajda, 13 Kasım 2017’de tedavi hatası yüzünden kendi çocuğunun da öldüğünü yazarak, "Acınızı en iyi ben anlarım" dedi.
Olaya Alman basınında da yer verildi.

Anahtar Kelimeler:

malpraktis kadin dogum

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Ali İhsan Dokucu Çocuk Cerrahis Türk Toraks Derneği Hasan Bayram Dünya Akciğer Günü KOAH sahte profesör Aksaray Üniversitesi Yusuf Şahin Aksaray İl Sağlık tıp fakültesi penisilin Bülent Şekerel Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği yapay zeka sıfır atık projesi Mersin Şehir Hastanesi kanser onkoloji Mehmet Sarıbıyık Mustafa Zahid Yıldız Bristol-Myers Squibb malpraktis kadın doğum meme kanseri sarımsak hayvan hastanesi Fatmanur Berhuni Veteriner Hekim Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Turgut Türk Toraks Derneği Ali Kadri Çırak KOAH çocuk hastalıkları Yasin Yılmaz Atatürk Devlet Hastanesi adana şehir hastanesi sağlıkta şiddet hekim doktor FETÖ doktor grip antibiyotik Kemalettin Aydın Fahrettin Koca Sağlık Bakanı beyin tümörü İlhan Elmacı eczacılar günü Taner Ercanlı Uluslararası Eczacılık Federasyonu sezaryen normal doğum Oxford Üniversitesi kalp krizi Ziya Bağış Ortopedi Doktoru Bartın Devlet Hastanesi doktor
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA
27/09-28/09 1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri RADYOLOJİ İSTA
24/09-28/09 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi DERMATOLOJİ ANTA
27/09-28/09 TUSYAD 9. Bahar Toplantısı DİĞER İSTA
26/09-29/09 6. KBB de Dört Mevsim Kongresi KULAK-BUR... NEVŞ
26/09-29/09 Uluslar arası Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi KADIN... İZMİ
02/10-05/10 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu ENDOKRİNO... ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.