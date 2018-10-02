SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk hekim tıp literatürüne giren tekniğini İtalya'dan gelen doktorlara anlattı
PROSTAT kanseri konusunda geliştirdiği "Tuğcu Bakırköy Tekniği" ile tıp literatürüne giren Prof. Dr. Volkan Tuğcu, İtalya Bari Tıp Fakültesi'nden gelen hekimlere bu yöntem konusunda uygulamalı eğitim verdi. İtalyan Prof. Dr. Pasquale Ditonna ve Antonia Vitarelli tekniği üniversitelerinden tüm Avrupa'ya yaymayı hedeflediklerini söylerken, Prof. Dr. Tuğcu ise yöntemi anlatmak üzere ABD'den de teklif aldığını belirtti.
Türk hekim tıp literatürüne giren tekniğini İtalya'dan gelen doktorlara anlattı
02 Ekim 2018 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Tuğcu Bakırköy Tekniği ile bağırsakla yumurtalık arasında küçük bir kesik açarak robotik cerrahi ile prostatı ve lenf nodlarını çıkabildiklerini anlatan Memorial Bahçelievler Hastanesi Üroloji Profesörü Dr. Volkan Tuğcu, bağırsakla temas olmadığı zaman, hastanın ameliyat sonrasında gaz sıkıntısı ve karın ağrısı çekmediğini ifade etti. Prostatın, erkeklerin başına en çok gelen hastalık türlerinden biri olduğunu ifade eden Profesör Dr. Volkan Tuğcu, geliştirdiği yöntemi İtalya Bari Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gelen iki hocaya anlattı. 

Yöntemi prostat kanseri hastalarına uyguladıklarını ifade eden Prof. Dr. Volkan Tuğcu, “Prostat kanseri hastalarına normal robotik cerrahiden farklı bir teknik uyguluyoruz. Başlangıçta daha önce ameliyat olmuş ve karından girilemeyen hastalara bu tekniği uyguluyorduk. Şimdi ise bütün prostat hastalarına uyguluyoruz. Diğer prostat ameliyatlarından farkı karnı ve bağırsakları ameliyat esnasında hiç görmüyoruz. Bağırsakları hiç görmediğimiz için de bununla ilgili bir komplikasyon yaşamıyoruz. Normal robotik cerrahide karın içinden prostata ulaşıyoruz. Bu da ameliyat sonrası hastaların karın ağrısı çekmesine sebebiyet veriyor. Ayrıca bu ameliyatta port kesilerinden dolayı operasyon ve operasyon sonrası kanama riski oluşmaktadır. Bizim Tuğcu tekniğinde bunları yaşamıyoruz. Bizim metotla ameliyat ettiklerimiz diğer robotik cerrahiye göre daha erken taburcu oluyorlar” dedi.

"SON DERECE OLUMLU SONUÇLAR ALDIK"

Prostat kanserine ilave olarak operasyon sırasında lenflere de ulaşabildiklerini anlatan Prof. Dr. Tuğcu, "Biz bu metotla prostat kanserini lenfleriyle birlikte alıyoruz. Bu konuda dünyada tekiz.  Zaten o nedenle benim adım "Tuğcu Bakırköy Tekniği" olarak dünya literatürüne girdi. Bu İtalyan hocalar da Bari Tıp Fakültesi hocaları sırf bu tekniği öğrenmek için Türkiye'ye geldiler. Diğer operasyonlardan sonra hastanın erken dönemde idrar kaçırma riski vardı. Ancak bizim yöntemle hasta idrarını erkenden tutabilmeye başladı. Diğer robotik cerrahilerle karşılaştırdığımızda sonuçlarımız çok daha iyi. Bugüne kadar 110 vakamız oldu. Böyle bir tekniği dünyaya kazandırdığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Prof. Dr. Tuğcu, tekniği öğrenmek adına Amerika'dan da teklif aldığını açıkladı.

"BU TEKNİĞİ AVRUPA'YA YAYACAĞIZ"

Tekniği San Francisco'da düzenlenen üroloji kongresinde Tuğcu’nun sunumundan öğrendiğini anlatan İtalyan Prof. Dr. Pasquale Ditonna ise, "Prof. Tuğcu'nun tekniğinin oldukça yenilikçi olduğunu düşündüm ve etkilendim, bu yüzden söz konusu tekniği kendi hastanemde uygulamak için kendisiyle bir araya geldim. Temel olarak bu yeni tekniğin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Prof. Dr. Tuğcu'yu  birkaç operasyon gerçekleştirmesi için kendi üniversiteme davet edeceğim. Eğer her şey iyi giderse bu yeni tekniği tüm Avrupa'ya yayacağız" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

prof dr volkan tugcu uroloji profesoru italya bari universitesi tip fakultesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
3
1) Ahmet Taha (Üroloji Uzmanı)
02.10.2018 14:23:27
Volkan Hocamız dünyada robotik renal transplantasyonda en geniş vaka serisine sahiptir. Ülkemizin grur kaynaklarından birisidir. Tanımayanlar için yazıyorum bu arada son derece de mütevazi bir insandır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
astigmat bas agri kitap fobisidr. fikret haciosman bashekim oguzhan cucuhipertansiyon doc. dr. nese karaaslan biyiklidünya sağlık örgütü sigara kanser fahrettin koca sağlık bakanı sağlıkta şiddetestetik cerrahi Prof. Dr. Akın Yüceldiyabet doc. dr. aziz ogutlu diyabet okuluuyku riskli davranis arastirmasiobezite zirvedeki kibrisli turklermeme kanseri limonlarinizi taniyin worldwide breast cancer corrine ellsworth beaumontsağlıkta şiddet istanbul bahçelievler Fikret Hacıosmankemoterapi hasta terapi moral hematoloji trombosit prof. dr. namik ozbekhekime şiddet sağlıkta şiddet İstanbul dr. fikret haciosmansakarya cumhuriyet bassavciligi KHK hekim doktor FETÖfiziksel aktivite egzersiz prof. dr. okan bulent yildizkastamonu valiligi sahte saglik raporudiş implantı ismail yalcincinsel taciz çocuk istismarımeme kanseri memeder prof. dr. vahit ozmenProf. Dr. Volkan Tuğcu uroloji profesoru italya bari universitesi tip fakultesisu tüketimi idrar yolu hastalıkları araştırmaRektör ataması cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanrektör ataması cumhurbaşkanı yök
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.