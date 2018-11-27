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Türk hekim yurt dışından meslektaşlarına 'rejeneratif tıp yöntemli cerrahi eğitimi' verdi
Türk bilim insanı Prof. Dr. Murat Bozkurt ve ekibince, yurt dışından gelen hekimlere, kök hücre tedavisiyle yeni canlı dokuların geliştirildiği rejeneratif tıp yönteminin kullanıldığı cerrahi eğitimi veriliyor
Türk hekim yurt dışından meslektaşlarına 'rejeneratif tıp yöntemli cerrahi eğitimi' verdi
27 Kasım 2018 - DHA
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kas İskelet Sistemi ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı tarafından 2016 yılı Avrupa Birliği Erasmus + KA203 Yüksek Öğretimde Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında kabul edilen "Kas İskelet Sistemi ve Rejeneratif Tıp Araştırmaları Alanında Lisansüstü Eğitimlerinde Uluslararası Yeni Yaklaşımlar" başlıklı eğitim projesinin dördüncü toplantısı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Üniversiteden yapılan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın rejeneratif tıp alanında en köklü merkezleri olan İngiltere'den Bristol, İtalya'dan Bologna, Almanya'dan Hiedelberg ve Hollanda'dan Utrecht üniversiteleri ile yürütülen projede, Türkiye'de ilk ve tek olan rejeneratif tıp yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı öğrencilere, Avrupa'dakilerle birlikte ortak eğitim programı uygulandığı ifade edildi.

"Ortak bir müfredat oluşturulacak"
Açıklamada, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kas İskelet Sistemi ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bozkurt yürütücülüğündeki proje kapsamında, entegre bir sistem oluşturularak rejeneratif tıp alanında ortak bir müfredat oluşturulmasının amaçlandığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İngiltere, İtalya ve Hollanda'da eğitim programları tamamlanmış olup Türkiye'deki program sonrası projenin final toplantısı 2019 Haziran ayında Almanya'da gerçekleştirilecek. 100'den fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi ve 50'nin üzerinde deneyimli eğitici tarafından almış oldukları eğitimle rejeneratif tıp alanında birçok yeni proje fikir ürünü ve çalışma başlatıldı.

Bu önemli projenin Türkiye-Ankara ayağında bir haftalık yoğun bir eğitim programının yanı sıra pratik uygulamalar ve rejeneratif tıp alanında canlı cerrahi eğitimi veriliyor. 30 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek eğitim kapsamında, özellikle yurtdışında bile sayılı merkezlerde gerçekleştirilmekte olan 'Femoral Allogreft Hemikondil Transferi', 'Artroskopik Menisküs Nakli', 'Kalça, Diz ve Omuz Eklemlerine Yönelik Kök Hücre Uygulamaları' gibi özellikli cerrahi prosedürler, Prof. Dr. Murat Bozkurt ve ekibi tarafından uygulanacak.

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