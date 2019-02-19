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Türk hekimlerden bir ilk: 'Literatürde böyle bir örnek yok'
Türk bilim insanları, iki yapraklı kalp kapakçığı bulunan ve kalpten çıkan ana damarda balonlaşma olan hastaya, biyolojik kalp kapağı ve damarın takıldığı ilk uygulamaya imza attı
Türk hekimlerden bir ilk: 'Literatürde böyle bir örnek yok'
19 Şubat 2019 - AA
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Türk bilim insanları bir ilke imza attı. Dünyanın sayılı merkezlerinde yapılabilen kapalı kalp ameliyatıyla gerçekleştirilen operasyonun detayları, bilimsel makale olarak hazırlanarak uluslararası dergilerde yayımlanmak üzere yurt dışına gönderildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Durdu, operasyonun detaylarını şöyle anlattı:

"İki yapraklı kalp kapakçığı ve buna bağlı aort damarının genişlemesinde, minimal invaziv yönetimiyle kaburga aralığından 3 santimetrelik kesiyle biyolojik kalp kapağı ve damar kullanılarak yapılan ameliyat dünyada bir ilk. Literatürde böyle bir örnek yok."

Ameliyatla sağlığına kavuşan 2 çocuk annesi 62 yaşındaki Seyhan Özer de, ölüm kaygısıyla yaşadığını ancak artık o kaygılarının bittiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

kalp kapagi ankara universitesi aort serkan durdu

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