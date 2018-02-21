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Türk hekimlerden dünyada ilk olacak el bileği protezi
EGE Üniversitesi'nde geliştirilen, el bileği tümörü sonucu oluşan boşluğu dolduracak ve işlev sağlayacak protez, iki hafta önce gerçekleştirilen operasyonla futbolcu Ali Rıza Turhal'ın (21) sağ el bileğine takıldı.
Türk hekimlerden dünyada ilk olacak el bileği protezi
21 Şubat 2018 - DHA
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Turhal, dünyada ilk olduğu belirtilen protezle sağlığına kavuştuğunu, sahalara yeniden döneceğini söyledi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Burçin Keçeci ve Doç. Dr. Levent Küçük yeni bir el bileği protezi geliştirdi. Dünyada ilk kez geliştirilen protezin, Dünya Kas İskelet Sistemi Tümörleri Kongresi'nde bilim dünyası ile paylaşılacağı belirtildi.

El tümörü şikâyetiyle Ege Üniversitesi'ne başvuran futbolcu Ali Rıza Turhal, uygulanan yeni yöntem ile sağlığına kavuşacak. Doç. Dr. Burçin Keçeci, Turhal'ın sağ el bileğinde kötü huylu bir kemik tümörü ile kendilerine başvurduğunu, ameliyat öncesi kemoterapi alan hastaya operasyon uygulandığını, el bileğinde 'radus' denilen kemikten bu tümörü çıkardıktan sonra oradan bir boşuk oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu yaklaşık olarak 9 santimetrelik bir boşluktu. Geçici olarak o an ameliyathanede kemik çimentosu dediğimiz bir maddeyi kullanarak o bölgedeki boşluğu doldurduk ancak hastamız günlük ihtiyaçlarını giderebilecek hareketleri bile yapamayacaktı. Biz de hastamıza özel bir protez nasıl dizayn ederiz, uyguladığımız protez nasıl güvenli bir şey olabilir diye uzun süre düşündük. 8 ay üzerinde çalıştık sonra protezin çizimlerine ve dizaynına başladık. Üretim aşamalarından sonra hastamızın da onayı ile el bileği tümür protez uygulamasını gerçekleştirdik. Şu an hastamızın rehabilitasyonu büyük bir titizlikle sürdürülüyor."

Doç. Dr. Levent Küçük de geliştirdikleri protezin en önemli özelliğinin hem kırık ve kireçlenme vakalarında hem de tümör hastalarında kullanıma uygunluğu olduğunu belirterek, "Bu şekilde bir üretim standardını yakalayabilirsek, 80-90 bin TL maliyeti 3-4 bin TL arası maliyetlere indirmiş ve bunu hastalarımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

'SPOR HAYATIMA GERİ DÖNECEĞİM'

Yeniden sağlığına kavuşacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen futbolcu Ali Rıza Turhal ise kendini çok iyi hissettiğini, ağrılarının geçtiğini ve bazı hareketleri yapmaya başladığını belirterek, "İlk ameliyattan sonra bileğimi hiç oynatamıyordum ama şu an çok umutluyum ve inanılmaz derecede bir iyileşme var. Fizik tedavi sürecim de devam ediyor. Bileğimin daha iyi olacağına inanıyorum. Futbolcuyum ve spor benim hayatımın önemli bir parçası. Ben bilek dondurma yöntemini bu yüzden kabul etmedim. Spor hayatıma da tekrardan döneceğime inanıyorum" diye konuştu.

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