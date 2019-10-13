Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Hekimleri Birliğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türk Hekimleri Birliği: "Türk hekimleri her zaman olduğu gibi mazlum ve masumların yaşam hakkı için teröre karşı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün devamı için gerçekleştirilen Barış Pınarı Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındadır"
Türk Hekimleri Birliğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
13 Ekim 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA  - Türk Hekimleri Birliği, mazlum ve masumların yaşam hakkı için teröre karşı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün devamı için gerçekleştirilen Barış Pınarı Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğunu bildirdi.

Türk Hekimleri Birliğinden operasyona destek amacıyla yapılan açıklamada, Türk ordusunun kılıcının hekimlerin neşteri işlevinde olduğu, bu neşterin sadece şifa kestiği belirtilerek, "Her fırsatta, ülkemize ve devletimize yönelik hain saldırıların yapıldığı, terör haşerelerinin sarmış olduğu bu bataklık, şanlı Türk ordusunun müdahalesi ile kuruyacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. 

- TTB'ye eleştiri

Barış Pınarı Harekatı'na karşı açıklama yapan Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) tutumunun da eleştirildiği açıklamada, şunlar aktarıldı:

"TTB'ye hatırlatmak zorundayız, uluslararası sağlık durumu göstergelerinin başında anne, bebek ve çocuk ölümleri gelmektedir. Bu topraklarda adaletin, demokrasinin ve barışın tesisi, yurt içinde ve yurt dışındaki terörist unsurlarının ve terör sevicilerinin haddini bilmesinden geçmektedir. Emperyalist global kuvvetlerin uşaklığını yapan PKK ve uzantısı YPG'ye 30 bin tır silah teslim edilirken sesini çıkarmayan satılık zihniyetin, yüce Türk milletinin ve Türk devletinin kutlu mücadelesine dil uzatması, bu zihniyetin neye hizmet ettiğinin açık göstergesidir. Ülkesini ve milletini sevmediği tescilli bu güruh, emperyal maşaların uzantısı, sivillere saldıran cani örgütlere alkış tutmaktadır."

TTB'nin yaptığı son açıklama ile terör örgütleriyle aynı çizgide ilerlediği ifade edilen açıklamada, "Aziz Türk milletinin, şu anki TTB'yi böyle bilmesini ve açıklamalarına itibar etmemesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi. 

Türk hekimlerinin harekata destek verdiği vurgulanan açıklamada, "Türk hekimleri her zaman olduğu gibi mazlum ve masumların yaşam hakkı için teröre karşı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün devamı için gerçekleştirilen Barış Pınarı Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındadır. Allah askerimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun ve muzaffer eylesin." değerlendirmesi yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:

turk hekimleri birlig baris pinari operasyonu turk tabipleri birligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
turk hekimleri birlig baris pinari operasyonu turk tabipleri birligi elektronik sigara saglik ve gida politikalari kurulu prof. dr. serkan topaloglu e-sigara yeni araştırma rotavirus tip 1 diyabet
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.