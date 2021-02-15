Türk hekimleri Gara şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Tabip Odalarından yapılan yazılı açıklamada “Türk hekimleri olarak Gara’da 13 vatandaşımızın alçakça katledilmesi vesilesiyle bir kez daha bölücü terör örgütü PKK’yı ve terörün her türlüsünü lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

“Hepimizi derinden yaralayan bu vahşetin ardından meslek örgütü, siyasi parti, sendika, vakıf, dernek ve sivil toplumu temsil eden kuruluşlar ile toplumumuzun bütün kesimlerini bölücü teröre karşı kenetlemeye ve bu konudaki tavizsiz duruşlarını güçlü bir şekilde ilan etmeye davet ediyoruz.” Açıklamasının yer aldığı bildiride birlik ve beraberlik mesajı verildi:

“Türk Hekimleri olarak Emniyet güçlerimizin ve Silahlı kuvvetlerimizin her daim yanındayız.”

Afyonkarahisar Tabip Odası

Aksaray Tabip Odası

Amasya Tabip Odası

Çorum Tabip Odası

Giresun Tabip Odası

Kahramanmaraş TO

Karabük Tabip Odası

Karaman Tabip Odası

Erzurum - Kars - Iğdır - Ardahan - Bayburt - Gümüşhane TO

Kayseri Tabip Odası

Kırşehir Tabip Odası

Konya Tabip Odası

Kütahya Tabip Odası

Malatya Tabip Odası

Nevşehir Tabip Odası

Niğde Tabip Odası

Ordu Tabip Odası

Rize - Artvin Tabip Odası

Sakarya Tabip Odası

Sinop Tabip Odası

Sivas Tabip Odası

Tokat Tabip Odası

Yozgat Tabip Odası

Zonguldak Tabip Odası