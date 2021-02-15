Türk hekimleri Gara şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Tabip Odalarından yapılan yazılı açıklamada “Türk hekimleri olarak Gara’da 13 vatandaşımızın alçakça katledilmesi vesilesiyle bir kez daha bölücü terör örgütü PKK’yı ve terörün her türlüsünü lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.
“Hepimizi derinden yaralayan bu vahşetin ardından meslek örgütü, siyasi parti, sendika, vakıf, dernek ve sivil toplumu temsil eden kuruluşlar ile toplumumuzun bütün kesimlerini bölücü teröre karşı kenetlemeye ve bu konudaki tavizsiz duruşlarını güçlü bir şekilde ilan etmeye davet ediyoruz.” Açıklamasının yer aldığı bildiride birlik ve beraberlik mesajı verildi:
“Türk Hekimleri olarak Emniyet güçlerimizin ve Silahlı kuvvetlerimizin her daim yanındayız.”
Afyonkarahisar Tabip Odası
Aksaray Tabip Odası
Amasya Tabip Odası
Çorum Tabip Odası
Giresun Tabip Odası
Kahramanmaraş TO
Karabük Tabip Odası
Karaman Tabip Odası
Erzurum - Kars - Iğdır - Ardahan - Bayburt - Gümüşhane TO
Kayseri Tabip Odası
Kırşehir Tabip Odası
Konya Tabip Odası
Kütahya Tabip Odası
Malatya Tabip Odası
Nevşehir Tabip Odası
Niğde Tabip Odası
Ordu Tabip Odası
Rize - Artvin Tabip Odası
Sakarya Tabip Odası
Sinop Tabip Odası
Sivas Tabip Odası
Tokat Tabip Odası
Yozgat Tabip Odası
Zonguldak Tabip Odası