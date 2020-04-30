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Türk ilaç şirketi BioNTech, Pfizer ortaklığında potansiyel Kovid-19 aşısı için klinik denemelere başladı
Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayını insanlar üzerinde test etmeye başladı.
Türk ilaç şirketi BioNTech, Pfizer ortaklığında potansiyel Kovid-19 aşısı için klinik denemelere başladı
30 Nisan 2020 16:16 - AA
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"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, BioNTech'ten yapılan açıklamada, "BNT162" adı verilen potansiyel aşının 1. ve 2. aşama klinik denemelerinin 23 Nisan'da Almanya başladığı duyuruldu.

Klinik deneme kapsamında şu ana dek 12 deneğe 1 mikrogram ile 100 mikrogram arasında değişen dozlarda aşı uygulandığı bildirildi.

Şirket Amerikan ilaç şirketi Pfizer ortaklığında başladığı denemelerin ilk iki aşamasında aşıyı 18 ila 55 yaşlarındaki 200 sağlıklı denek üzerinde test etmeyi planlıyor.

Klinik deneme için Almanya'da aşı ve ilaç denemeleri konusunda yetkili kurum Paul-Ehrlich Enstitüsünden onay alan BioNTech, sonraki aşamada testleri ABD'ye genişletmeyi amaçlıyor.

Almanya'nın Mainz kentinde 2008’de kurulan BioNTech şirketi, kanser de dahil olmak üzere bazı hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. BioNTech, Ekim 2019'da hisselerini ABD’de Nasdaq borsasında halka arz etmiş, 150 milyon dolar yatırım toplamıştı.

Amerikan ilaç devi Pfizer, bu ayın başında, BioNTech'i Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmek üzere potansiyel bir ortak olarak gördüğünü açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

klinik deneme asi denek koronavirus kanser biontech

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