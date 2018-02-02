Türk kadın profesör yılın bilim insanı seçildi!

Diş hekimliği alanının en bilimsel organizasyonu olarak bilinen Uluslararası Diş Araştırmaları Birliği (International Association for Dental Research), 2018 yılı ödüllerini açıkladı. Kariyerine İsviçre ve Türkiye hattında devam eden Profesör Doktor Mutlu Özcan, Kendi Alanında Yılın En Seçkin Bilim İnsanı (Distinguished Scientist Award) Ödülü’ne layık görüldü.
25 Temmuz 2018 günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki ExCel London Convention Center’da yapılacak ödül töreninde Özcan’a ödülü verilecek. Marmara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Almanya’da Köln Üniversitesi’nde eğitimine devam eden Özcan, kariyeri boyunca Hollanda, Finlandiya, İskoçya ve İsviçre’de görevlerde bulundu. Şu an İsviçre’deki Zürih Üniversitesi’ndeki Diş Sağlığı Fakültesi’nde Diş Materyalleri Bölüm Başkanı olarak görev yapan Profesör Doktor Özcan, aynı zamanda Avrupa Protetik Diş Tedavisi Birliği’nin Genel Sekreteri olarak görev alıyor.
Kariyeri boyunca 350’den fazla bilimsel makale yazan ve birçok makaleye katkıda bulunan Özcan, Sözcü.com.tr’ye konuştu. Özcan, “Genelde bilim insanlarının kariyerlerinin sonunda verilen bu ödüle 48 yaşında layık olmak benim için sürpriz oldu. Çok gururlu ve mutluyum” dedi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|08.01-07.02
|SATILIK POLİKLİNİK hissesi & tamami
|Diğer
|07.01-06.02
|Kadın doğum cildiye uzmanı
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/02-09/02
|Radyoloji Kış Okulu
|RADYOLOJİ
|ANTA
|15/02-17/02
|2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi
|KULAK-BUR...
|MERS
|14/02-18/02
|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA