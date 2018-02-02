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Türk kadın profesör yılın bilim insanı seçildi!
Kariyerine İsviçre'de devam eden Profesör Dr. Mutlu Özcan, Uluslararası Diş Araştırmaları Birliği tarafından, "Yılın En Seçkin Bilim İnsanı" seçildi.
Türk kadın profesör yılın bilim insanı seçildi!
02 Şubat 2018 - SÖZCÜ
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Diş hekimliği alanının en bilimsel organizasyonu olarak bilinen Uluslararası Diş Araştırmaları Birliği (International Association for Dental Research), 2018 yılı ödüllerini açıkladı. Kariyerine İsviçre ve Türkiye hattında devam eden Profesör Doktor Mutlu Özcan, Kendi Alanında Yılın En Seçkin Bilim İnsanı (Distinguished Scientist Award) Ödülü’ne layık görüldü.

25 Temmuz 2018 günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki ExCel London Convention Center’da yapılacak ödül töreninde Özcan’a ödülü verilecek. Marmara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Almanya’da Köln Üniversitesi’nde eğitimine devam eden Özcan, kariyeri boyunca Hollanda, Finlandiya, İskoçya ve İsviçre’de görevlerde bulundu. Şu an İsviçre’deki Zürih Üniversitesi’ndeki Diş Sağlığı Fakültesi’nde Diş Materyalleri Bölüm Başkanı olarak görev yapan Profesör Doktor Özcan, aynı zamanda Avrupa Protetik Diş Tedavisi Birliği’nin Genel Sekreteri olarak görev alıyor.

Kariyeri boyunca 350’den fazla bilimsel makale yazan ve birçok makaleye katkıda bulunan Özcan,  Sözcü.com.tr’ye konuştu. Özcan, “Genelde bilim insanlarının kariyerlerinin sonunda verilen bu ödüle 48 yaşında layık olmak benim için sürpriz oldu. Çok gururlu ve mutluyum” dedi.

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4
1) kurt (tıpdr)
02.02.2018 14:57:14
Benim ve herkesin hala dişleri çürüyor ve sararıyor.. hala çocuklara florür kaplama yapılıyor.. ben anlamadım ki? diş alanında ne keşfediliyorda halkın haberi olmuyor?? Doktor hanım biraz bahsedebilir mi?
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