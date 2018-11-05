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Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı: ‘Genç kardiyologlara önem veriyoruz’
55. yılını kutlayan Türk Kardiyoloji Derneği’nin düzenlediği 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi bilimselliğin çok yüksek olduğu ve kardiyoloji alanındaki yenilikler konusunda yurt içi ve yurt dışından uzman katılımcılarla Antalya’da gerçekleşti
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı: ‘Genç kardiyologlara önem veriyoruz’
05 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Avrupa ve Türkiye’nin komşu ülkelerinden katılımın yanı sıra Türki Cumhuriyetlerden de katılımın yoğun olduğu kongreye Bosna-Hersek, Kosova, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arabistan, İran gibi birçok ülkeden katılım gerçekleşti. 

Kongrede, dokuz paralel salonda toplam 3.5 günde 116 oturum gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışından toplam 594 konuşmacı ve panelistin görev aldığı kongrede Kardiyoloji ile ilgili yeni gelişmeler, yeni çalışmaların sonuçları, kılavuzlar tartışıldı. Günlük pratikte karşılaşılan zor olgular kongrede masaya yatırıldı. Kongrede Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC), Avrupa Kalp Ritm ve Aritmi Birliği (EHRA) ,  Avrupa Kalp Yetersizliği Birliği (HFA), Avrupa Ateroskleroz Derneği (EAS), Rusya Kardiyoloji Derneği ile ortak temalı oturumlar gerçekleştirildi. Bu derneklerden üst düzeyde katılımlar gerçekleşti.

Kongreye katılım ve bilimsel içerik ile ilgili bilgiler aktaran kongre başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol; “Kongremizde toplamda 12 kurs düzenledik. Bunlardan bir tanesi tüm gün devam eden EACVI ile birlikte düzenlediğimiz görüntüleme kursuydu. Bu kursumuza %60’ı yurt dışı katılımcılar olmak üzere ülkemizden bu konuda deneyim kazanmak isteyen genç kardiyologlar katıldılar. Kongre süresince düzenlediğimiz bütün kurslarımıza katılım ve ilgi çok yoğundu. Kurslarımızda konu ile ilgili temel ve ileri beceriler, teknikler deneyimli uzmanlarımız tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Genç hekimlerimizin bu kurslardan maksimum düzeyde faydalandığını düşünüyorum.” ifadelerini aktardı. 

Genç kardiyologlara önem veriyoruz

Genç kardiyologlara özel olarak önem verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Erol “onlar için kursların yanında son yıllarda uygulamaya koyduğumuz bu yılda devam ettirdiğimiz bir uygulamamız var, salonlarımızdan birini kendilerini geliştirme imkanı vermek amacıyla tamamen genç kardiyologlarımıza ayırıyoruz. Orada tamamen genç kardiyologlarımız sunum ve tartışmacı oluyor, senyör kardiyologlar oturum başkanlığı yapıyor. Böylelikle genç arkadaşların araştırma ve sunum için kendilerini ifade edecekleri bir ortam oluşuyor. Bu yıl da çok yüksek katılım ve başarı ile gerçekleştirdik “ dedi. 

Kongrede kardiyoloji alanında son yıllarda yaşanan gelişmelerin ayrıntıları ile tartışıldığını ifade eden Erol tartışılan konuları şöyle sıraladı; “ Gelecekte bizi neler bekliyor, araştırmalar hangi yönde ilerliyor bunları da tartışma olanağımız oldu. Kardiyolojide gelecek; kapak hastalarında gelecek, koroner arter hastalığında gelecek, kalp yetersizliğinde gelecek, aritmide gelecek vb oturumlarda tartışıldı.” 
 Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Kardiyoloji alanında son 20 yılda baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Eskiden mutlaka açık kalp cerrahisi gereken bazı hastalıkları kasıktan bir katater yardımı ile yapabilir hale geldik, kasıktan kalbe kapak takabiliyoruz, kapak yetersizliklerinde mandallama yöntemi gelişti, kalp deliklerini kapatabiliyoruz. Yine son yıllarda dijital sağlık alanında çok sayıda araştırma ve yeni geliştirilen cihazlar var. Tüm bu konular da kongremizde konusunda yetkin uzmanlarca sunumlar gerçekleştirildi.”

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