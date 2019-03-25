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Türk kardiyoloji uzmanına Akademik Doktora Üyeliği
Dünyanın kardiyoloji alanındaki en prestijli kongresi olan Amerikan Kardiyoloji Koleji kongresinde, kardiyoloji alanında çok sayıda bilimsel çalışmaya imza atan Doç. Dr. Sercan Okutucu’ya, “Amerika Kalp Derneği” ve “Amerikan Kardiyoloji Koleji” tarafından “Akademik Doktora Üyeliği” verildi
Türk kardiyoloji uzmanına Akademik Doktora Üyeliği
25 Mart 2019 - NTV
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Dünyanın kardiyoloji alanındaki en prestijli kongresi olan Amerikan Kardiyoloji Koleji kongresinde, kardiyoloji alanında çok sayıda bilimsel çalışmaya imza atan Doç. Dr. Sercan Okutucu’ya, “Amerika Kalp Derneği” ve “Amerikan Kardiyoloji Koleji” tarafından “Akademik Doktora Üyeliği” verildi.

2006 yılında Hacettepe Tıp Fakültesini birincilikle bitiren ve aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavında Türkiye birincisi olan başarılı kardiyoloji uzmanı Doçent Sercan Okutucu’ya bir ödül de Amerika’Birleşik Devletlerin’den geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Orleans şehrinde düzenlenen ve dünyanın kardiyoloji alanındaki en prestijli kongresi olan “Amerikan Kardiyoloji Koleji”  toplantısında Türkiye’de yaptığı çalışmalardan ötürü Doç. Dr. Sercan Okutucu’ya, akademi üyelik belgesi ile cübbesi, Dernek Başkanı Prof. Dr. Richard Kovacs tarafından verildi.

Bilimsel çalışmalarının “Amerika Kalp Derneği” ve “Amerikan Kardiyoloji Koleji” tarafından ödüle layık görülmesinin kendisi ve ülkesi adına onur verici olduğunu belirten Doç. Sercan Okutucu, "Bu tarz ödülleri almak gerçekten memnuniyet verici. Türkiye adına böylesi bir organizasyonda Amerika’da bulunmak ve böyle bir ödüle layık görülmek sorumluluğumu bir kez daha artırıyor" dedi.

Kendisine büyük emeği geçen hocalarına teşekkür eden Okutucu, kardiyoloji alanında Türkiye hekimlerinin çok iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:

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