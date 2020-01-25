Türk Kızılay: Bölgedeki kan ihtiyacı, kan merkezlerimiz tarafından karşılanmıştır

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen depremin ardından bölgede duyulan kan ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Türk Kızılay resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın dikkatine! Bölgedeki kan ihtiyacı, kan merkezlerimiz tarafından karşılanmıştır. Hastanelerimizdeki faaliyetlerin engellenmemesi için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz."



