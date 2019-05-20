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Türk Kızılay Suriye'de mobil sağlık klinikleri açtı
Türk Kızılay, Kilis'in karşısındaki Azez ilçesindeki sığınmacı kampında mobil kliniklerini hizmete açtı
Türk Kızılay Suriye'de mobil sağlık klinikleri açtı

ARŞİV

20 Mayıs 2019 - AA
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Suriye'deki yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, dün ülkenin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez'in Dostluk Kampı'nda mobil sağlık kliniklerini hizmete açtı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın açılışını yaptığı mobil sağlık klinikleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesindeki Suriyelilere hizmet edecek.

Açılışa Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan’ın yanı sıra Kızılay çalışanları, kamp sakinleri ve yerel yetkililer katıldı.

Göz, diş, dahiliye, radyoloji, çocuk hastalıkları, kan alma ve laboratuvar birimlerinin bulunduğu mobil klinikler, kamplarda ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasında güçlük çekilen bölgelerdeki sivillere sağlık hizmeti götürecek.

Açılıştaki konuşma yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay'ın Suriye içerisinde yürüttüğü hizmetlerin üzerine bir yenisini daha eklediğini söyledi.

Mobil kliniklerin özellikleri hakkında bilgi veren Kınık, "1 adet çift taraflı genişletilebilir mobil sağlık tırı, 1 adet göz kliniği, 2 adet diş kliniğinden oluşan mobil kliniklerimiz, ihtiyaç duyulan bölgelerde, özellikle kamplarda seyyar sağlık hizmeti verecek." dedi. 

 Uzun yıllardır süren iç savaş nedeniyle Suriye'de sağlık sisteminin çöktüğünü dile getiren Kınık, "Katarlı dostlarımızın da destekleriyle faaliyete geçecek olan kliniklerimizde günde yaklaşık 500 kişiye genel sağlık hizmetleri, röntgen, laboratuvar, diş ve göz alanında uzman hekimlerimizle sağlık hizmeti sunulacak." ifadelerini kullandı. 

Kınık şöyle devam etti:

"Bölgeki 90'ı aşkın devlet hastanesinin yaklaşık 80'i çalışmıyor. 31 bin olan doktor sayısı 5 binlere düşmüş, ülkeyi terk etmiş durumda. İlaç ve hastanelerin enerji sıkıntısı gibi nedenlerle insanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. İç savaş nedeniyle çok sayıda insan yaralı ve rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalar var. Özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler bakımsız durumda. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğimizle Suriye'nin genelinde 34 hastane ve sağlık merkezi işletiyoruz. 6 hastane ve 29 sağlık merkezi faaliyet gösteriyor buralarda. 2 bin 152 Kızılay sağlık personeli hizmet ediyor. Bu personellerden 400 kadarı hekim, 800 tanesi hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşuyor."

Açılışın ardından kamptaki sivillere gıda yardımı yapıldı.

İdlib'de yetimlere iftar verildi

Azez'deki programın ardından İdlib'e geçen Kızılay heyeti, Sevgi Butik merkezinde ihtiyaç sahiplerine kıyafet dağıttı. Daha sonra da Kızılay'ın Suriye içinde desteklediği 15 kamptan birisi olan Tayyibe Yetimhanesi'nde 809 yetim ve ailesine iftar verildi.

Burada bir konuşma yapan Kınık, Suriye'de 7 bin civarı yetim, öksüz ve yardıma muhtaç kadınlara destek verdiklerini belirterek, "Savaşın en büyük bedelini bu çocuklar ödüyor. Bakıma, desteğe, eğitime, rehabilite edilmeye, şefkate ihtiyaçları var. Annelerinin, babaların yerlerini tutmaz ama onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'den bağışçıların desteğiyle bu sofraları kuruyoruz." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

turk kizilay kerem kinik

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