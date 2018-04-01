Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık'tan gece yarısı operasyonu!

Türk Kızılayı tarafından, Suriye'nin Derkuş bölgesinden alınan iki kardeş ile anneleri Şems Hatip ve babaları Hussam Al Humrawz, Hatay'a getirildi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın önderliğindeki ekiplerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişlerini sağladığı aile mutluluk yaşadı.Kınık, yaptığı konuşmada, tüm dünyanın bu çocukların başlarına bir şey gelmemesi için dua ettiğini söyledi. "Kendi evleri de bombalandı, çok korktuk. Onların bu sesini dünyaya duyurmak için elimizden geldiğince yardımcı olduk. Allah'a hamd olsun sağlıklılar, aileleriyle beraber, anne ve babaları da burada. Biz sosyal medya üzerinden Nur ve Ela ile aslında irtibat halindeydik, onların özellikle Guta'da ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyorduk, gıda desteği vesaire gibi ama bir taraftan da olası bir tahliye durumunda da nasıl onları çıkarabiliriz diye onlarla yazıştık. Gerçekten bu sesi dünyaya duyurdukları için onları arayanlar çok. Başlarına bir şey gelmesin diye gizli bir operasyonla onlar bir güvenli yere geldiler, biz de onlar aldık."

Sağlık durumları iyi Kınık, evlerine atılan bomba yüzünden Ela'nın yaralandığını ancak şu an için sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.Kardeşlerin, aileleriyle Türkiye'de yeni bir hayata başlayacaklarını dile getiren Kınık, "Kurtuldular, şimdi Türkiye'deler. İnşallah, yeni bir hayat başlıyorlar. Ben inanıyorum ki Nur ve Ela bir gün tekrar Guta'ya dönecekler ve inşallah o toprakları tekrar şenlendirirler." diye konuştu.

Çocuklar da yaşadıklarını anlatarak mutluluklarını dile getirdi.Savaş mağduru Doğu Gutalı çocukların acılarını ve beklentilerini ''Noor and Alaa'' adlı Twitter hesaplarından İngilizce olarak dünyayla paylaşan iki kardeş, tahliye konvoyunda yer almıştı.

ABLUKANIN SİMGESİ KERİM BEBEK DE GELDİ

Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırısında annesi ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek, ailesiyle Türkiye'ye getirildi.

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde İdlib'e ulaşan Kerim bebek ile babası Ebu Muhammed ve iki kız kardeşi, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'la bir araya geldi.

Kerim bebek ve ailesi, Kızılay ekipleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, sınır kapısında gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 aylık Kerim bebeğin sağlıklı olduğunu ancak Türkiye'de sağlık kontrolünden geçirileceğini söyledi.

Kerim bebeğin Doğu Guta'da bir aylıkken annesinin kucağında pazar yerinde topçu ateşi sonucu yaralandığını ve bir gözünü kaybettiğini hatırlatan Kınık, şöyle devam etti:

"Kerim bebek, Doğu Guta'da hiçbir tıbbi tedavi alamadı. Onun tıbbi bakım almasına izin verilmedi. Yaralandı, yaraları kendisi iyileşti. Dünyaya bu haliyle vicdani bir mesaj verdi. Dünyanın vicdanı olduğunu hatırlattı. Bütün masum çocuklar adına hayatta kalmaya direndi, hayata tutundu. Suriye'nin 8 yıldır yaşadığı acının özeti aslında Kerim bebek ama inşallah bu acılar bir gün son bulur. Sadece Kerim bebek değil, bugün Guta'dan sürülmüş 100 bine yakın insanın 30 bini İdlib'e geldi.

Onlara Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarımızla beraber seferber olmuşuz. Çadır kurmaya, gıda vermeye çalışıyorlar. Bu insanları korumaya çalışıyoruz. Ne için? İnsanlığın vicdanını ayakta tutmak adına."

Kınık, Kerim bebek ve ailesinin tedavisinin Türkiye'de yapılacağını sözlerine ekledi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımana annesinin kucağında yakalanan, annesi ve bir gözünü yitiren Kerim bebek, hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelmiş, sosyal medya üzerinden destek kampanyaları başlatılmıştı.