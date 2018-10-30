Türk Kızılayı Genel Başkanı: 'Kök hücre bağışları arttı. Donör sayısı 400 bine yaklaştı'

Kınık, Türk Kızılayının 150. Yılı etkinlikleri kapsamında Antalya'da düzenlenen etkinlikte, gelecek yıl Kızılay'ın, Türkiye'nin en büyük dijital dönüşüm programını hayata geçirmiş olacağını söyledi.

Dünyanın modern iletişim araçlarını Kızılay'a kazandırmaya, kullanılabilir hale getirmeye çalıştıklarını aktaran Kınık, otomasyon ve kurumsal kaynak yazılımlarıyla tüm işlemlerle ilgili şeffaf ve hesap verebilir bir raporlama imkanı sunabileceklerini dile getirdi.

Kağıtla haberleşmeyi ortadan kaldırdıklarını anlatan Kınız, artık e-imza ile haberleşmelerin elektronik sistemler üzerinden yürüdüğünü, özellikle mobil uygulamalarla ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını bildirdi.

Terör mağduru kadınlara özel proje

Terörün mağdur ettiği bölgelerde de farklı bir çalışma başlatacaklarını, ilk adımı Şırnak ve Hatay'da atacaklarını vurgulayan Kınık, "Özellikle kadınlarımıza ve kızlarımıza yönelik sosyal girişimcilik mikro katılım desteği vererek, kendi gelirlerini kendilerinin kazanmaları için iş modeli üreteceğiz. Önümüzdeki günlerde ilk bütçe aktarımı yapılacak, dağıtımlar başlayacak." dedi.

Gelecek yıl "güvenli yaşam seferberliği" kapsamında yeni bir hamle yapacaklarına değinen Kınık, okullarda afet, ilk yardım, sağlıklı yaşam bilinci kazandırılması gibi pek çok alanda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışma yapacaklarını bildirdi.

"Kök hücre bağışlarımız arttı"

Kınık, düzenli kan bağışı konusunda önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Düzenli kan bağışçılarının sayısının her geçen yıl daha da arttığına dikkati çeken Kınık, şunları kaydetti:

"İhtiyacımız olan kanı toplayabiliyoruz, çok şükür. Artık kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğu toplumda da benimsendi. Bunun dışında kemik iliği, kök hücre nakli bekleyen hastalara yönelik de yaklaşık 4 yıl önce Sağlık Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz TÜRKÖK Projesi ile kök hücre bağışçısı kazandırma programı başlattık. Kök hücre bağışlarımız arttı. Donör 400 bine yaklaştı, eşleşme 3 bin 500'ü aştı, nakil sayımız ise 2 bini geçti. Her geçen gün bu oran artıyor."

"Geçen yıl 18,5 milyon insana ulaştık"

Kınık, ülke genelindeki afet müdahale noktalarının sayısını artırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kızılay'ın her geçen yıl bütçesel büyüklükleri artıyor. 2015'te 900 milyon lira olan bütçesi, bu yıl 6 milyar liraya ulaştı. Önümüzdeki yıllarda da artan bir bütçeyle devam edeceğiz. Geçen yıl 18,5 milyon insana ulaşmıştık. Bu sene de bu sayının üzerinde kişiye ulaşmaya çalışacağız. Sadece ramazan ayında dünya genelinde 9,5 milyon insana ulaştık. Bunun 6,5 milyonu kendi insanımızdı. Türkiye'de yaşayan 4 milyon mülteciye Kızılay, sosyal uyum desteği veriyor. Onlara bir sosyal güvenlik şemsiyesi sağlamaya çalışıyor. 68 ülkeden 1,7 milyon insana destek veriyoruz. 370 bine yakın olmak üzere yabancıların yavrularına okumak için burs desteği sağlıyoruz. Bunların tamamını AB fonlarından karşılıyoruz."

Ülke içinde, 15 toplum merkezinde kalan yabancıların meslek edinmelerine, sosyal uyum süreçlerine katkıda bulunduklarını aktaran Kınık, bir taraftan da psiko-sosyal anlamda destek verdiklerini, geleceklerini kurtarmaya yönelik çaba harcadıklarını ifade etti.

"Türkiye'nin büyüyen adımlarına eşlik etmeye çalışıyoruz"

Türk Kızılayı olarak Suriye'de de var olduklarını anlatan Kınık, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde, İdlib'de barış ortamının kalıcı hale gelmesi, Türkiye'den geri dönüşün hızlanması için kalıcı konut inşaları, sosyal girişimcilik destekleri verdiklerini söyledi.

Bölgede tarımın, ticaretin desteklenmesi için de bir çaba harcadıklarına değinen Kınık, sağlık tesislerinin işletilmesi, bölgeye ikinci, üçüncü büyük hastanelerin açılması, mobil kliniklerin kurulması, yetimhanelerin işletilmesi, temiz içme suyunun sağlanması konusunda da çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Türkiye'de misafir ettikleri 4 milyona yakın insanın dışında Suriye'de de destek çalışmalarında bulunduklarını vurgulayan Kınık, Suriye'nin dışında ise 1 milyon Arakanlıya, Somali ve Güney Sudan'da sıkıntı çeken yüz binlerce insana yardım ulaştırdıklarını ifade etti.

Sofya'da, Erbil'de, Tiflis'te, KKTC'de büyük afet müdahale merkezleri inşa ettiklerini belirten Kınık, "Türkiye'nin büyüyen, güçlenen adımlarına Türk Kızılayı olarak eşlik etmeye çalışıyoruz." dedi.

