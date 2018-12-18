Türk Kızılayı'na kayyum ataması iptal edildi

18 Aralık 2018
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin kayyum kararını iptal ettiğini duyurdu.
Araştırma: Aşırı aktif çalışan bağışıklık sistemi kronik yorgunluğa neden oluyor
Sağlık Bakanlığı 2019 bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Akraba evliliği araştırması: Çocukluk çağı nörolojik hastalıklarıyla ilişkili 4 yeni gen tespit edildi
Komisyon Başkanı: 'Hekimi insan olarak değerlendirmemiz lazım, otomat makine değil'
Sağlık Bakanı: '2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına ve acil servislere başvuruyu azaltmayı hedefliyoruz'
Mahsur kalan doktorlara ulaşıldı : Sağlık durumları iyi
Sağlık Bakanı sağlıkta şiddet ile ilgili konuştu: Kapsamlı eylem planı hazırlıyoruz
KBB Profesörü, 40'ından sonra 'Pupa yelken' dedi, Milli Takım'a girdi
Askere elverişsiz raporu alamayan şahıs kadın doktoru darp etti: Kasten yaralama suçundan tutuklandı
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