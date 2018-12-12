SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılayı'na kayyum atandı
Türk Kızılayı'na yerel mahkeme kararı ile kayyum atandı. Kızılay yönetimi karara üst mahkemede itiraz edecek.
Türk Kızılayı'na kayyum atandı
12 Aralık 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, bugün verdiği kararla Türk Kızılayı'nı olağanüstü genel kurula götürmek üzere Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım'ı kayyum atadı. Mahkeme, olağanüstü genel kurulun yapılıp sonlandırılması için de tedbir kararı verilmesine hükmetti. Mahkeme kararında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 345'inci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde isnaf yolunun açık tutulduğu belirtildi.

Süreç

Türk Kızılayı'nda bir süre önce 700'ün üzerindeki şube sayısı kapatma kararıyla 200'e düştü. Şube kapatmaların usulsüz olduğu iddiasıyla şube başkanları tarafından olağanüstü genel kurul talep süreci başlatıldı. Genel merkezin yeterli sayıya ulaşan ihtarnameleri dikkate almadığı gerekçesiyle, konu yargıya taşındı. Bilirkişi raporuyla da olağanüstü genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun tespit edilmesi üzerine Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından olağanüstü genel kurul yapılması göreviyle Türk Kızılayı'na kayyum atandı.

Kuruma atanan kayyumlardan Ahmet Hizanlıoğlu ve İlhami Yıldırım aynı zamanda genel merkez denetleme kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Diğer kayyum ise Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya.

Karapınar: Türk adaletine güveniyoruz

Gelişmeleri değerlendiren Türk Kızılayı Ankara Kavaklıdere Şubesi Başkanı Gültekin Çağrı Karapınar, "Kapatılan şubeler aktif olarak çalışan ve Türk Kızılayı'na da ciddi manada topladığı bağışlarla dinamik bir güç katan şubelerdi. Yanlış olduğuna inandığımız şube kapatmaları kararında, tepkimizi hukuki olarak ortaya koyduk. Türk adaletine güveniyoruz. Türk Kızılayı'nı hak ettiği seviyeye taşımanın milli bir görev olduğu inancındayız" dedi.

Anahtar Kelimeler:

turk kizilayi kayyum

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
izmir sule dinc 112 Acil turk kizilayi kayyumprof.dr.sukru sindelRTÜK sağlık iletişimi sağlık programları etik ilkelerbogazici universites prof. dr. rana nomak sanyalisparta sdu dis hekimligi ukraynali hekimlerpersonel alımı saglik bakanligi fahrettin koca saglik personeli acil tip teknisyensahte recete kanser ilaclarimalpraktis halide savaş komplikasyon Tıpta uygulama hataları
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/12-15/128. Türkiye Tiroid Hastalıkları KongresiENDOKRİNO...ANKA
14/12-16/128. Ulusal Sitopatoloji KongresiTIBBİ...İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.