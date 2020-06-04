Türk Kızılayında çalışan Afgan doktor, Türkiye'ye vefa borcunu ödüyor

Afganistan'ın Patika kentinde yaşayan Pasoon İbrahim Zaid, 2012 yılında ülkesinde girdiği üniversiteye giriş sınavında il birincisi oldu. Afganistan'da tıp fakültesini kazanan Zaid'e ülkesi tarafından Türkiye'de burslu olarak eğitim alma imkanı tanındı. İzmir'de 8 ay dil eğitimi alan Zaid, ardından Konya'da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde öğrenime başladı. Başarılarıyla onur belgesi de alan Zaid, 2018 yılında mezun oldu. Dr. Zaid, 1 yıl Ağrı'da özel tıp merkezinde görev yaptıktan sonra Türk Kızılayı'na başvurdu. Dr. Zaid, 7 aydır Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde kan alma biriminde görevini başarıyla sürdürüyor.

Dr. Zaid, ülkesinde yıllardır yaptığı yardımlarla halkın sevgisini kazanan Tük Kızılayı'nın personeli olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Türk Kızılayı'na doktor arandığını öğrenince çok mutlu olduğunu ve hemen başvuruda bulunduğunu belirten Dr. Zaid, "Tıp fakültesi kazandıktan sonra hükümetimiz 'İsterseniz Türkiye'ye sizi burslu olarak gönderebiliriz' diye imkan sundu. Ben de aileme danıştım. 'Hem yabancı dil öğrenmiş olursunuz hem de diğer bir ülkenin kültürünü öğrenirsiniz' dediler. Kabul ettim ve 2012 yılında İzmir'e geldim. 8 ay Türkçe eğitim gördüm sonra Konya'da eğitim aldım. 7 aydır Türk Kızılayı'nda çalışıyorum" dedi.

'TÜRK KIZILAYI'NDA GÖREV YAPMAK GURUR VERİCİ'

Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'de aldığı eğitimle ülkesindekilere hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Dr. Zaid, şöyle konuştu: