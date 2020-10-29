Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek
Kovid-19 ile mücadelede ülkelerin bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı toplantının açılışını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek
29 Ekim 2020 19:47 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkelerin bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı, yarın İstanbul'da düzenlenecek Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısının açılışını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dördüncüsü düzenlenecek Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısına Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan üst düzey temsilciler ile üye ülkelerin bilim kurulu üyeleri katılacak.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Toplum Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu ve TÜBİTAK Aşı Projesi üyelerinden oluşan 60'a yakın bilim insanı da toplantıda hazır bulunacak. Toplantının açılışını saat 10.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.

Programda, Kovid-19 ile mücadelede üye ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak. Programın gündemini, Kovid-19 epidemiyolojisi ve salgın yönetimi, tanı ve tedavi yöntemleri, kritik hasta yönetimi, sağlık çalışanlarının sağlığı, salgının psikolojik etkileri, dijital sistemlerin kullanımı ile dünyada ve Türkiye'de aşı çalışmaları oluşturacak.

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisanda katıldığı Kovid-19 gündemi ile toplanan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde "Sağlık Bakanları Toplantısı" düzenlenmesi kararlaştırıldı. 

Bunun üzerine 28 Nisan'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve konsey üyesi ülkelerin sağlık bakanlarının katılımıyla ilk toplantı yapıldı. Toplantıda, koronavirüs salgınıyla mücadele başta olmak üzere sağlık alanında yürütülen mevcut iş birliğinin artırılmasına yönelik birtakım kararlar alındı.

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanlığına, üye ülkelerin oy birliği ile Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe getirildi.

Temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen video konferanslarda ülkelerin salgınla mücadelede yürüttükleri bilgi ve deneyimler bilim insanları arasında paylaşıldı. 6 Ağustos'ta "Türk Konseyi Tedarik Zinciri Toplantısı" gerçekleştirilerek, üye ülkelerin ilaç, tıbbi malzeme, solunum cihazı gibi ihtiyaçlarının ortak iş birliği ile temin edilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

24-28 Ağustos'ta İzmir Urla'daki tarihi Karantina Adası'nda "Laboratuvardan Aşıya" temasıyla bir aşı çalıştayı gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus turk konseyi saglik bilim kurulu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.