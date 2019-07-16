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Türk Nöroloji Derneği Dünya Beyin Günü etkinliğine hazırlanıyor: Halka açık ve ücretsiz
22 Temmuz Dünya Beyin Günü’nde, bu yıl migren gibi önemli ve zor bir konu gündeme getiriliyor
Türk Nöroloji Derneği Dünya Beyin Günü etkinliğine hazırlanıyor: Halka açık ve ücretsiz
16 Temmuz 2019 -
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Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından “Dünya Beyin Günü” olarak kabul edilen 22 Temmuz‘un 2019 yılında da etkin olarak değerlendirilmesi için Türk Nöroloji Derneği yaygın nörolojik hastalıklara dikkat çeken bir etkinlik planlıyor. 

22 Temmuz Dünya Beyin Günü’nde, dünyadaki en yaygın nörolojik hastalık olan MİGREN için farkındalık yaratmak amaçlandı.

Türk Nöroloji Derneği de Dünya Nöroloji Federasyonu ile işbirliği içinde dünyada en yaygın nörolojik hastalık olan Migren’le ilgili önemli bilgiler paylaşacak.

Türk Nöroloji Derneği ve Beşiktaş Belediyesi’nin iş birliğiyle planlanan “Dünya Beyin Günü Etkinliği-Migren” halka açık ve ücretsiz olacak. 

Dünya Beyin Günü Etkinliği 22 Temmuz’da 11.00 - 13.00 saatleri arasında Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Sabahattin Saip ve Prof. Dr. Fethi İdiman Migren hastalığıyla ilgili önemli bilgiler paylaşacak.

Ayrıca, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü’nde Temmuz ayı boyunca, dünyanın dört bir yanından hastalardan sosyal medyada migren hakkındaAğrılı, Hayatı Zorlaştıran Migren Gerçekleri”ni paylaşmaları isteniyor. Amaç, İnsanları konuşmaya teşvik ederek, hasta sesinin yükselmesi ve görünmez bir hastalığı görünür kılmak.

Anahtar Kelimeler:

dunya beyin gunu turk noroloji dernegi serefnur ozturk

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