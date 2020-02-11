Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Nöroloji Derneği: Dünyada tahminen 65 milyon epilepsi hastası var
Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Öztürk, dünyada 65 milyon kişinin epilepsi olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Buna her yıl yaklaşık 2,4 milyon yeni epilepsi hastası eklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu
Türk Nöroloji Derneği: Dünyada tahminen 65 milyon epilepsi hastası var
11 Şubat 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ankara-Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, 11 Şubat Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, epilepsinin, kendini çeşitli türde nöbetlerle belli eden bir hastalık olduğunu anlattı.

Tahminlere göre dünyada 65 milyon epilepsi hastasının olduğuna işaret eden Öztürk, "Buna her yıl yaklaşık 2,4 milyon yeni epilepsi hastası eklenmektedir. Ülkemizde de bu sayı 750 bin civarındadır." bilgisini verdi.

"Epilepsi hastaları toplumda saklanmakta, bu durumda etkin tedaviye ulaşamamaktadır. Toplumun yanlış ön yargıları nedeniyle de bu hastaların yaşam kaliteleri daha da düşmektedir." ifadelerini kullanan Öztürk, şunları kaydetti:

"Düşük ekonomik gelir düzeyine sahip ülkelerde hastaların yüzde 80'i tedaviye ulaşamamaktadır. Ülkemizde ise epileptik nöbetlerin tam olarak tanınamaması, epileptik çocuğu olan anne babaların çocuklarını gizleme, sosyal hayattan uzak tutma çabaları hem bu çocukların tedavilerini engellemekte hem de eğitim alma, iş sahibi olma, aile kurmalarına engel olmaktadır. Oysa biliyoruz ki epilepsi hastalığı büyük oranda tedavi edilebilir. Bu hastalar günlük hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmekle kalmaz, hatta sanat, bilim, yöneticilik gibi önemli alanlarda büyük başarılar elde edebilirler."

"Elektronik ortama aşırı maruz kalma çocuklarda risk oluşturuyor"

Öztürk, epilepsinin hiçbir neden olmadan ortaya çıkabildiği gibi beyin ve beyin zarını etkileyen enfeksiyonlar, kaza ve travmalar, kanamalar, damar hastalıkları, beslenme bozuklukları, metabolik ve genetik bazı hastalıklarla ortaya çıkabildiğini aktardı.

Genetik olarak geçebilen bazı epilepsi türlerinin akraba evlilikleri ile yaygınlaşabildiğine dikkati çeken Öztürk, "Günümüzde elektronik ortama aşırı maruz kalma da özellikle çocuklarda risk oluşturmaktadır." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Öztürk, epilepsi alanında hastalığın nedenlerine yönelik ve tedavi amaçlı çalışmaların bulunduğuna değinerek, geliştirilen yeni ilaçlar, cerrahi ve yeni girişimsel yöntemlerle, klasik ilaç tedavisine cevap vermeyen hastaların tedavisinin başarıyla yapılabildiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

turk noroloji dernegi prof dr serefnur ozturk epilepsi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.