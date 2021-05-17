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Türk Nöroloji Derneği'nden İsrail'e kınama
İsrail bombardımanı sonrası hayatını kaybeden Filistin Nöroloji Derneği Başkanı Dr. Moeen Al Alol için Türk Nöroloji Derneği açıklama yaptı
Türk Nöroloji Derneği'nden İsrail'e kınama
17 Mayıs 2021 17:25 -
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi. Öte yandan Gazze'nin en kapsamlı hastanesi olduğu belirtilen Al Shifa Hastanesi çevresinin bombalanması sonucu hastanenin Dahiliye Bölüm Başkanı Dr. Ayman Abu Alouf ve Dr. Moeen Al Alol'un 5 çocuğu ve eşi ile birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şunlar kayddildi:

Filistin Nöroloji Derneği Başkanı Dr. Moeen Al Alol ve Al Shifa Hastanesi Dahiliye Bölüm Başkanı Dr. Ayman Abu Alouf İsrail bombardıman saldırısı sırasında hayatlarını kaybetmişlerdir. Ülkeleri ve insanlık için büyük kayıp olan bu meslektaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor, İsrail tarafından gerçekleştirilen bu vahşi, sınır tanımaz saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

turk noroloji dernegi filistin israil

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