Türk Nöroradyologları uluslararası platformda 'canlı yayında' deneyimlerini paylaştı

Barselona'da bir araya gelen nöroradyolar beyin damar hastalıklarının tedavisindeki yeni trendler ve teknolojilere mercek tuttu.

1-3 Mayıs 2019 tarihlerinde Barselona’da düzenlenen WLNC / Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı’nda 63 ülkeden yaklaşık beş yüzün üzerinde doktor, yüz kadar mühendis ve şirket temsilcisi bir araya gelerek Prof. Dr. Işıl Saatçi, Prof. Dr. Osman Kızılkılıç ve Prof. Dr. Civan Işlak tarafından gerçekleştirilen ameliyatları İstanbul’ dan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Atakent Hastanesi, Ankara’dan da Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastanesi’ndeki en ileri yüksek teknolojilerle donatılmış olan anjiyografi merkezlerinden uydu ile konferans salonuna bağlanarak, Prof. Dr. Saruhan Çekirge ve Prof. Dr. Naci Koçer’in moderatörlüğünde canlı olarak izleyerek beyin damar hastalıklarının tedavisindeki yeni trendler ve teknolojileri öğrenme fırsatı buldu.

Toplantı sırasında ANKARA, BUENOS AIRES, CHICAGO, İSTANBUL, LIMOGES, ŞANGAY ve BARSELONA'da yapılan ameliyatlar ve inme tedavisi ile ilgili dünya çapında tanınan uzmanların katılımıyla düzenlenen paneller canlı yayınla katılımcılara aktarıldı. Canlı yayın sırasında yapılan ameliyatlarda teknik ipuçları ve püf noktalar, endikasyonlar, alternatif tedavi yöntemleri ve birlikte görülen vakalar da alanında uzman panelistlerle tartışıldı.

WLNC 2019’da dünyanın farklı yerlerindeki merkezlerden yapılan canlı yayınlar sırasında toplam 25 kompleks vasküler lezyon ameliyatı yapıldı. Farklı ülkelerden çok deneyimli panelistlerin katılımıyla düzenlenen inme panelinde akut inme tedavisindeki yeni gelişmeler tartışıldı.

Bir WLNC klasiği olan öğrenme laboratuvarlarında tanınmış konuşmacıların katılımıyla yeni ürünler tanıtıldı, uygulamalı deneyim olanağı sunuldu ve ilgi çekici dersler verildi. Geleceğin neler getirdiğine ilişkin fikir edinmeleri için katılımcılara yeni teknolojiler hakkında bilgi verildi.

Toplantının felsefesine uygun olarak düzenlenen canlı ameliyatlar ve açık tartışmalar her yıl bir kıtadan diğerine bütün dünyayı dolaşıyor. Bir sonraki WLNC, 6-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C ‘de düzenlenecek.