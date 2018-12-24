SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı: 'Obezite cerrahisine ilişkin her türlü çalışmaya destek veririz'
Türk Obezite Cerrahisi Vakfı (TOCV) Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, Sağlık Bakanlığı tarafından obezite cerrahisine ilişkin yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini bildirdi.
Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı: 'Obezite cerrahisine ilişkin her türlü çalışmaya destek veririz'
24 Aralık 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Banlı, Vakıf adına, dün bazı basın yayın organlarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin'in obezite cerrahisine yönelik değerlendirmelerinin yer aldığı haber üzerine yazılı açıklama yaptı. 

Obezite cerrahisinde hekim bilgisi ve tecrübesinin çok önemli olduğuna ve yanlış uygulamaların hayati risk taşıdığına dikkati çeken Banlı, bu yönde yapılan açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Banlı, şunları kaydetti:

"Sayın Tekin yaptığı açıklamada, ülkemizde obezite ameliyatlarının giderek arttığını ancak ameliyatların yeterli eğitimi ve deneyimi olmayan hekimler tarafından da zaman zaman yapılabildiğini ve obezite cerrahisi ile ilgili ortaya çıkan sorunları dile getirerek, çok önemli bir soruna parmak basmıştır. Bakanlığımızın sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar başlattığını biliyor ve yakından takip ediyoruz. Bu konuda Türk Obezite Cerrahisi Vakfı olarak her türlü desteğe hazırız.

Ülkemizde sayısı hızla artan ve gitgide gelişen obezite cerrahisinin bu konuda yeterli eğitimi olan cerrahlar tarafından yapılması ve ameliyata bağlı oluşabilecek komplikasyonların  tedavilerinin yapılabileceği hastanelerde yapılması; hem ameliyata bağlı komplikasyonların önlenmesine hem de hasta kayıplarının çok azalmasına sebep olacaktır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan her türlü çalışmaya Türk Obezite Cerrahisi Vakfı olarak memnuniyetle destek vereceğimizi bildiririz."

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü: YouTube’dan ameliyat izleyip yapan arkadaşlarımız var 

Obezite mücadelesinde "veri tabanı" önerisi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin, "Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamadaki Malpraktis İddiaların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu"na obeziteyle mücadeleye ilişkin rapor sunmuştu.

Raporda, obeziteyle mücadelede, obezite cerrahisi sayısındaki artış, doğru kayıt altına alınamama, korunma ve tedavinin disiplinize edilememesi gibi sorunlar yer almıştı. 

Ulusal obezite veri tabanı önerisi: 'Ameliyatsız tedavi merkezlerinin SUT geri ödeme sistemine esas teşkil etmesi' 

Raporda, obezitede mücadele için ulusal obezite cerrahisi veri tabanı oluşturulması, tüm obez hastalar ve tedavi sonuçlarının kayıt altına alınması, insidans belirlenmesi, açılan obezite merkezlerinde hekimlerin ve merkezlerin performans değerlendirmesinin yapılması ve obezite merkezlerinin çok ciddi çalıştırılarak hastaların ameliyatsız zayıflamasının sağlanması, ameliyatsız tedavi yapan obezite merkezlerinin Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) geri ödeme sistemine esas teşkil etmesi önerilmişti.

Anahtar Kelimeler:

obezite cerrahisi prof dr ahmet tekin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Guatr Cerrahpaşa Doç. Dr. Serkan TeksözDoktorclub AwardsErciyes Üniversitesi Kayseri il sağlık Prof. Dr. Murat DoğanAcil Tıp Derneği acil servis serum Hidrobiyoloji Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Ergün Taşkın alzheimer Onkoloji Cerrahisi Prof. Dr. Serdar Yol pankreas kanseri Samsun Dermatoloji Prof. Dr. Ülker Gül Sağlık Bilimleri Üniversitesi112 Acil Dr. Ali Cengiz Kalkan Edirne Sağlık Türkiye Alerji ve İmmünoloji Derneği Prof. Dr. Bülent Şekerel soğuk havaObezite Cerrahisi Prof. Dr. Ahmet TekinMultipl Skleroz Nöroloji Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Hüsnü Efendi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.