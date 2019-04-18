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Türk patentli kalp- damar cerrahisi ürünleri uluslararası sempozyumda görücüye çıktı
Türkiye patentli kalp ve damar cerrahisi ürünleri, Uluslararası Charing Cross (CX) Sempozyumu'nda görücüye çıktı
Türk patentli kalp- damar cerrahisi ürünleri uluslararası sempozyumda görücüye çıktı
18 Nisan 2019 - AA
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Kalp ve damar cerrahisi teknolojisi alanının önemli etkinlikleri arasında yer alan CX Sempozyumu, 90’a yakın ülkeden 4 binden fazla katılımcıyla Kensington’daki Olympia Fuar Merkezi’nde başladı. Sempozyum kapsamında, Türkiye patentli ürünler de sergileniyor.

Sempozyumda, Türkiye’yi temsil edenler arasında yer alan Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

CX Sempozyumu'nun bu alanda Avrupa’nın en büyük etkinliği olduğunu belirten Dinç, etkinlik kapsamında 4 gün boyunca kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisi alanındaki ürünleri tanıtma imkanı bulduklarını söyledi.

"Burada yerli ve milli ürünlerimizi anlatmaktan gurur duyduk." ifadesini kullanan Dinç, halihazırda 58 ülkeye ihraç ettikleri tıbbi teknoloji ürünleriyle bu alanda dünyada ilk 5 arasına girmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Dinç, özellikle patenti kendilerine ait damar robotlarının dünya çapında ilgi gördüğünü belirterek, daha önce hastaların bacaklarının kesilmesine yol açan sorunların bu robotlar sayesinde tedavi edilebildiğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

kalp ve damar cerrahisi uluslararasi charing cross sempozyumu rasit dinc

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