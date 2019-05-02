Türk Pediatri Kurumu Başkanı: Türkiye'de gebe annelerin iyot yetersizliği önemli miktarlarda

Vural, Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen 55. Türk Pediatri Kongresi'nde yaptığı açıklamada, kurumun her yıl epidemiyolojik bir çalışma yaparak Türkiye'nin o konuda fotoğrafını çekmeye çalıştığını dile getirerek, bu yıl "Türkiye'deki iyot eksikliği" konusunu ele aldıklarını ifade etti.

İyot eksikliğinin çok önemli bir konu olduğuna işaret eden Vural, "İyot eksikliği, doğacak çocuklarımızın IQ'larını, zeka derecelerini de etkiliyor. Ülkemizin birçok yerinde çok ağır iyot eksikliği, çok küçük bölgesinde yeterli derecede iyot var." diye konuştu.

Vural, 2 yıldır yürütülen çalışma kapsamında gebe anneleri incelediklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Türk Pediatri Kurumu ve Türk Neonatoloji Derneğiyle ortak yapılan bir çalışmaydı. Türkiye'nin dört bir yanından, her bölgesinden yeni doğan hekimlerinin katılımıyla yapıldı. Buna benzer çalışmalar Türkiye'de yapılmıştı ama çok bölgesel çalışmalardı. Biz, bütün Türkiye'ye istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde yaydık ve Türkiye'de gebe annelerde önemli iyot eksikliği olduğunu göstermiş olduk. 2 bin 15 annenin idrarından iyot baktık. Gebe annelerin iyot yetersizlikleri çok önemli miktarlarda. Hatta sahil kesimlerinde bile bu şekilde, normalde oradan iyot alacağımızı ümit ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'da da oldukça yüksek miktarda annelerde iyot eksikliği saptadık. Bu, doğacak çocuklarımızın zeka seviyeleri açısından da önemli negatif etkileri olabilecek bir durum. Annenin iyot eksikliği hamileliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde çocuğu çok etkiliyor. Aslında hamileliğin ikinci trimesterinden sonra ve ilk 3 yaş arasındaki iyot eksikliği gerçekten IQ açısından çocukları çok etkileyebilecek bir şey. Şu an maalesef ülkemizde iyot eksikliği var. Bunu da rapor olarak Sağlık Bakanlığına sunacağız. Bakanlığın da bu yönde adımlar atacağını ümit ediyoruz. Endüstriyel tuzların da iyotlanması gibi çözüm önerileri sunacağız."

"Tuzdan iyot alınmak isteniyorsa, tuz yemeğin sonuna doğru eklenmeli"

Türkiye'de iyotun alınabileceği tek kaynağın yemek tuzları olduğuna dikkati çeken Vural, "Bunun dışında başka bir iyotlama yok. Birçok Avrupa ülkesinde endüstriyel tuzlar da iyotlanıyor, yani ekmeğin yapımında kullanılan tuz da iyotlanıyor. Bizde sadece yemek tuzları iyotlanıyor ki o yemek tuzlarındaki iyotlama da muhtemelen çok efektif değil, çünkü o torbaların çok iyi korunması lazım. Konulan iyot zaten raflarda kaldığı dönemde nemden, ısıdan dolayı kaybolabiliyor." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Vural, tuzun yemeğe başlangıçta katıldığında iyotun ortadan kalktığını ve bu tuzdan da iyot alınmadığını belirterek, tuzdan iyot alınmak isteniyorsa, tuzun yemeğin sonuna doğru eklenmesi gerektiğinin altını çizdi.