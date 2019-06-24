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Türk profesör Dahiler Kulubünde: 'Burun estetiği alanında en iyi araştırma ödülü'
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Prof. Dr. Ersoy Konaş, ABD'de bulunan ve burun estetiği eğitimini desteklemek ve geliştirmek amaçlı kurulan dahiler kulübü "The Rhinoplasty Society" en iyi araştırma ödülünü aldı
Türk profesör Dahiler Kulubünde: 'Burun estetiği alanında en iyi araştırma ödülü'
24 Haziran 2019 - İHA
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The Rhinoplasty Society'ye tüm dünyadan seçkin plastik cerrahlar tavsiye mektubu ile başvuruyor ve burun estetiği alanında başarılı bilimsel çalışmaları olması halinde kabul ediliyor. Prof. Dr. Ersoy Konaş'ın araştırması; çok ileri burun eğriliklerinin düzeltilmesi, operasyon tekrarının asgariye indirilmesi ve burun operasyonlarıyla nefes sağlığının korunup artırılmasını amaçlıyor.

Konaş, ödülün Türkiye'nin plastik cerrahi alanında dünyanın en başarılı ülkelerinden olduğunu bir defa daha tescillediğini vurguladı. Estetikte dünyanın yükselen yıldızının Türkiye olduğunu belirten Prof. Konaş, hastaların çok daha zor olan burun estetiği, yüz gençleştirme işlemleri için Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

the rhinoplasty society

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