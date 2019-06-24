Türk profesör Dahiler Kulubünde: 'Burun estetiği alanında en iyi araştırma ödülü'

The Rhinoplasty Society'ye tüm dünyadan seçkin plastik cerrahlar tavsiye mektubu ile başvuruyor ve burun estetiği alanında başarılı bilimsel çalışmaları olması halinde kabul ediliyor. Prof. Dr. Ersoy Konaş'ın araştırması; çok ileri burun eğriliklerinin düzeltilmesi, operasyon tekrarının asgariye indirilmesi ve burun operasyonlarıyla nefes sağlığının korunup artırılmasını amaçlıyor.
Konaş, ödülün Türkiye'nin plastik cerrahi alanında dünyanın en başarılı ülkelerinden olduğunu bir defa daha tescillediğini vurguladı. Estetikte dünyanın yükselen yıldızının Türkiye olduğunu belirten Prof. Konaş, hastaların çok daha zor olan burun estetiği, yüz gençleştirme işlemleri için Türkiye'ye geldiğini ifade etti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/06-30/06
|5. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu
|HEMATOLOJİ
|SAMS
|28/08-29/08
|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
|İSTA
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA