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Türk Sağlık-Sen '30 dakika genelgesi'ne Danıştay'da dava açtı
Türk Sağlık-Sen, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır bulunmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 4 Aralık tarihli genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.
Türk Sağlık-Sen '30 dakika genelgesi'ne Danıştay'da dava açtı
10 Aralık 2018 - AA
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Türk Sağlık-Sen'den yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının 30 dakikada evden hastaneye gitmesiyle ilgili daha önce çıkarılan genelgenin, yine sendikanın açtığı dava sonrası Danıştay tarafından iptal edildiği belirtildi.

Genelgenin dayanağı yasa hükmünün de Anayasa Mahkemesince yürürlükten kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, Sağlık Bakanlığınca, 30 dakika şartının bu kez Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 383. maddesindeki hükme atıf yapılarak genelgeyle geri getirildiği anlatıldı.

Dava dilekçesinde genelgenin temel hak ve hürriyetleri engellediği, Anayasa'nın temel ilkelerine aykırı olduğu savunuldu.

Şartın çalışma barışını bozacağı, çalışanlar üzerinde psikolojik baskı oluşturacağı öne sürülen dava dilekçesinde, genelgenin zorunlu ikamet mecburiyeti getirdiği iddia edildi. 

Bakanlıktan 30 dakika açıklaması:Bu bir hatırlatma, ikamet zorunluluğu yok 

"İnsan hakkı ihlalidir"

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, hukuka uygun olmadığı daha önce yüksek yargı tarafından karara bağlanmış bir düzenlemeyi tekrar getirmenin bir izahının bulunmadığını savundu. 

İmkanı olan herkesin zaten çalıştığı kuruma yakın yerde oturmak isteyeceğini ifade eden Kahveci, "Ama çalışanların aile hayatlarına bile müdahale ederek '30 dakikada hastane olacak şekilde ikamet edin' demek, her şeyden önce bir insan hakkı ihlalidir." değerlendirmesini yaptı. 

Sağlık Bakan Yardımcısından 'çağrıya uyma' açıklaması: 30 dakika içinde hazır olunmalı 

Sağlık Bakanlığından açıklama yapılmıştı

Sağlık Bakanlığından, "genelgeyle sağlık çalışanlarına, iş yerlerine en fazla 30 dakika mesafede ikamet etme şartı getirildiği" yönündeki iddialarla ilgili yapılan açıklamada, genelgenin sağlık personeline ikamet zorunluğu getirmediği bildirilmişti.

Açıklamada "Genelgede sağlık personelinin ikamet zorunluğu ile ilgili bir husus olmayıp, acil durumda müdahale etmesi gereken sağlık personeline icap nöbetlerinde nöbet yerine erişmeleri gereken zaman tanımlanmıştır." denilmişti.

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