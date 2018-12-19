SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Sağlık-Sen Bilecik İl Temsilciliği: 'Tutuklu yargılama kağıt üstünde kaldıkça çözüm olmaz'
Türk Sağlık-Sen Bilecik İl Temsilciliği, Bilecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli memura hasta tarafından şiddet uygulamasını kınadı.
Türk Sağlık-Sen Bilecik İl Temsilciliği: 'Tutuklu yargılama kağıt üstünde kaldıkça çözüm olmaz'
19 Aralık 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İl Temsilcisi Hüseyin Altay, Acil Servis önünde yaptığı basın açıklamasında, Bilecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Süleyman Yakar'a, muayene olmak için gelen bir acemi er tarafından şiddet uygulandığını anımsatarak, sağlık çalışanlarının şiddete uğramadığı bir günün kalmadığını savundu.

Devletin verdiği görevle, hizmet veren sağlık çalışanlarının ambulanslarda, aile hekimliklerinde, acillerde ve polikliniklerde şiddete uğradığını belirten Altay, şunları kaydetti:

''Bunlardan bir tanesi Bilecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde yaşanmıştır. Sağlık hizmeti sunan bir sağlık memuru arkadaşımıza bir hasta tarafından şiddet uygulanmıştır. Sağlıkta şiddet tırmanmakta ve çalışanların hizmet üretmesine engel olacak bir düzeye gelmektedir. Sağlıkta şiddetin tırmanarak devam etmesinde en büyük neden etkin ve caydırıcı tedbirlerin bir türlü alınmamasıdır. Tutuklu yargılama kağıt üstünde kaldıkça, şiddet uygulayan elini kolunu sallaya sallaya gezdikçe çözüm olmaz. Caydırıcı cezalar gelmedikçe saldırılar durmaz. Devletin ceza sistemi ve bunu uygulayanlara, bunu hissettirmelidir. Sağlık camiasından idarecisinden, sivil toplum örgütlerine kadar bu menfur saldırılar karşısında kenetlenmelidir. Özellikle yönetim şiddet olaylarına karşı ekstra önlemler almalı, bunun yanı sıra hukuki süreçte çalışanların yanında olmalıdır.''

Anahtar Kelimeler:

turk saglik-sen bilecik devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Karadeniz Teknik Üniversitesi tıp fakültesiTürkiye Organ Nakli Vakfı Organ nakli ağı projesi Koşuyolu Hastanesi obezite Wisconsin-Madison ÜniversitesiTürk Sağlık-Sen Bilecik Devlet HastanesiOndokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Canan Albayraktıbbi cihaz KOSGEB Cevahir UzkurtGaziantep eczane İSTAHED Mustafa Tamur TBBAntalya hemşire cinayet Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiGirişimsel radyoloji Doç. Dr. Başar SarıkayaORDU Ünye Devlet Hastanesi Doğan GündoğduHatay Büşra UzunHalk Sağlığı tiyatro gösterisi samsun akılcı ilaç kullanımı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Özgür Yiğit İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir Dr. Pakize Ayşe Turan Menemen Devlet HastanesiLösemi Öykü ArinUNICEF Yemen Birleşmiş Milletlerhastane Recep Tayyip Erdoğan Yataklı Tedavi Kurumları TÜRKÖK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.