Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Sağlık-Sen: Polis de şiddet yanlısı olursa can güvenliğimiz kime emanet olacak
Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, Bafra Devlet Hastanesinde iki polisin doktoru darbettiği iddiasıyla ilgili olarak, "Polis de şiddet yanlısı olursa can güvenliğimiz kime emanet olacak." ifadesini kullandı.
Türk Sağlık-Sen: Polis de şiddet yanlısı olursa can güvenliğimiz kime emanet olacak
06 Eylül 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çakmak, yaptığı yazılı açıklamada, boyun ağrısı şikayeti ile hastane aciline gelen iki polisin o sırada epilepsi hastasına acil müdahale eden doktor S.G. ile kendileriyle ilgilenilmediği bahanesiyle tartıştıklarını belirtti.

Tartışma sonucu polislerin S.G'yi darbettiklerini belirten Çakmak, şöyle devam etti:

"Doktorumuza geçmiş olsun diyerek acil şifalar diliyorum. Bu iki polisin de bir an önce görevden uzaklaştırılarak haklarında gerekli soruşturmanın yapılmasını istiyoruz. Bizler hastanelerde polis güvenliği daha da artırılsın, çalışanları polislerimiz korusun derken polislerin hastanelerde şiddet uygulaması gibi kabul edilemez bir olay yaşanmıştır. Polis de şiddet yanlısı olursa can güvenliğimiz kime emanet olacak."

Doktor, 2 özel harekat polisi tarafından acil serviste görevi başında darp edildi! 

Yaşanılan talihsiz olayı tüm polislere mal etmek istemediklerini vurgulayan Çakmak, "Toplumun güvenliğinden sorumlu kişilerin sorumluluk bilincinden uzaklaşmış olmaları, polis ve doktorlarla birlikte bizleri de çok üzmüştür. Devletimiz, kutsal bir göreve leke süren bu polislere gerekli cezayı en kısa sürede vermelidir. Bu olay geçiştirilmemeli, üstü örtülmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tabip Odası doktora şiddete isyan etti: Kat ve kat üzüntülüyüz 


 

Anahtar Kelimeler:

turk saglik-sen

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dünya Gastroenteroloji Kongresi serhat bor Türk Sağlık-Sen ikiz bebek Mangayamma Yaramati Arkansas Üniversitesi Claire Terhune dang humması Nepal Prakash Shah zayıflama hapı Nesrin Öcal Sağlık Bilimleri Üniversitesi sağlıkta şiddet Bafra ilçesi Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Eğitim Projesi Türk Tıp Dünyası Kurultayı Sağlık Bakanlığı kalp pili serkan durdu başar candemir KAHEV Osman Gencer Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı meme kanseri Canan Dağdeviren bungee jumping Sacit Görgül elektronik sigara E vitamini gebe stres British Journal of Psychiatry SEİS SUT Zehra Zümrüt Selçuk evde sağlık hizmetleri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kutay Ürkmen ameliyat Çağlar Emre Çağlıyan AMATEM Emrah Ceviz Ahmet Özer Mahmut Demirtaş alzheimer hastane Elbistan Devlet Hastanesi taciz Kırıkhan Devlet Hastanesi Anne Dostu Hastane Bilkent Şehir Hastanesi Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.