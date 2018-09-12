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Türk Sağlık-Sen Yalova Şubesi iddiası: ' Yalova Devlet Hastanesindeki torpil ve mobbing çalışanları rahatsız ediyor'
Türk Sağlık-Sen Yalova Şubesi üyeleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yapıldı.
Türk Sağlık-Sen Yalova Şubesi iddiası: ' Yalova Devlet Hastanesindeki torpil ve mobbing çalışanları rahatsız ediyor'
12 Eylül 2018 - AA
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Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Samih Kızılkaya, grup adına yaptığı açıklamada, yaşanan aksaklıklar sebebiyle personelin görevini bıraktığı, bundan dolayı personel eksikliğinin bulunduğunu ve mevcut personele daha fazla iş yükü geldiğini tespit ettiklerini söyledi.

Eksikliklerin göz ardı edilemeyecek bir hal aldığını ifade eden Kızılkaya, "Sağlık-Sen başkanının hastanede yönetici olması ve diğer üyelere mobing uygulaması, birim sorumlularının görevlendirmesini bizzat yaptığını beyan etmesi, kendi ikbali ve yandaşlarını rahat, torpilli yerlere getirmekle o kadar meşgul olması, hastanede yaşanan sıkıntılardan haberinin olmaması çalışanları çok rahatsız etmektedir. Acilen idarenin bu işle ilgilenip sendika başkanını hastane yönetiminden elini çektirmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Türk Sağlık-Sen olarak taleplerini sıralayan Kızılkaya, "Yönetimde eşit görev dağılımının yapılması ve tüm hastane personelinin etkin ve verimli bir şekilde çalışabileceği çalışma ortamının sağlanması, personellerin istedikleri sendikaya üye olma ve hak arama özgürlüklerinin en iyi şekilde kullanılması için bir ortam hazırlanması, tüm personellerin eşit ve adaletli bir şekilde görevlendirilmesi, hiçbir personele angarya niteliği taşıyacak görevlendirmelerin yapılmaması, en nihayetinde önemli olan sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi için gerekli adımların atılmasıdır." ifadelerini kullandı.
 

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1
1) bozeren (nş uz dr)
12.09.2018 15:42:50
seçim kazandırma garantili, pasif, ucuz işgücü.. yukarıdan mobing, altta puan hesabı. kalitecilik..
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