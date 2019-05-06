SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Sahra Hastanesi Myanmar katliamından kaçanlara şifa veriyor: Geçen sene bin 215 hasta ameliyat edildi
Sağlık Bakanlığının desteği ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Bangladeş’te açılan Türk Sahra Hastanesi, Myanmar'daki katliamlardan kaçarak Cox's Bazar’a sığınan Arakanlıların sağlık hizmetlerinin karşılanmasında önemli rol oynuyor
Türk Sahra Hastanesi Myanmar katliamından kaçanlara şifa veriyor: Geçen sene bin 215 hasta ameliyat edildi

ARŞİV

06 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

AFAD'ın Şubat 2018’de açtığı sahra hastanesi, günde yaklaşık bin hastaya hizmet veriyor. 50 yataklı sahra hastanesinde, kadın ve erkek koğuşlarının yanı sıra, çocuk hastalıkları polikliniği ve yenidoğan ünitesi bulunuyor. 

Bölge genelinde yenidoğan ünitelerinin bulunduğu tek sağlık merkezi olan Türk Sahra Hastanesinde, son bir yıl içerisinde 108 bebek dünyaya geldi.

Dahiliye, ortopedi, genel cerrahi, pediatri, pediatrik cerrahi ve anestezi uzmanlarının çalıştığı sahra hastanesinde Arakanlı ve Bangladeşli hemşire ve sağlık çalışanları da görev yapıyor. Hastanede geçen sene bin 215 hasta ameliyat edildi.

Arakanlıların en büyük beklentisinin daha geniş imkanların yer aldığı bir hastane yapımı olduğunu belirten sahra hastanesi çalışanları, AFAD’ın yeni hastane yapımı için görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Sağlık çalışanı ve hemşire sayısının sahra hastanesi için yeterli olduğunu belirten doktorlar, hastaların daha iyi koşullarda sağlık desteği alması için prefabrik veya çelik konsorsiyum mekanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. 

Hasta sevki sorunu

Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanları yasal olarak "mülteci" kabul etmesi nedeniyle vatansız konumundaki Arakanlı hastaların başka ülkelere sevk edilerek tedavi görmesine izin verilmiyor.

Bu yasal sorunlardan dolayı durumu ağır olan veya daha iyi koşullarda tedavi görmesi gereken hastalar Bangladeş'in dışına çıkarılmazken, kendi ülkelerine dönüşleri de Myanmar tarafından engelleniyor.

Bölgede Türkiye'nin yanı sıra, Endonezya, Malezya ve Japonya ile Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı sağlık kuruluşları da hizmet veriyor. 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi afad sahra hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Adana Veteriner Hekimler Odası tıp fakültesi Nihat Köse veteriner hekim doktor astım Türk Toraks Derneği Füsun Alataş Polikistik Over Sendromu Betül Görgen Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma Endoskopik İleri Endoskopi Sağlık Bakanlığı AFAD sahra hastanesi Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi İlter Denizoğlu EBİLTEM Yükseköğretim Kurulu Yekta Saraç kanser hamile Serpil Bağa aşı kızamık dokuz eylül üniversitesi Osman Tolga İnce Sağlık Bakanlığı ACE Astellas Şeyma Bahşi doktor hekim Eve Wiley Margo Williams kalp sağlığı ramazan tansiyon kardiyoloji Türkiye Organ Nakli Vakfı Eyüp Kahveci Organ Nakli icap nöbeti Semih Durmuş Sağlık Bakanlığı Sağlık-Sen icap nöbeti Semih Durmuş Sağlık Bakanlığı Sağlık-Sen Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Serap Emre sağlıkta şiddet Kırıkkale İl Sağlık uğur tiftikçi Kırıkkale Üniversitesi AIDS HIV Muzaffar Ghanghar kızamık aşısı almanya Jens Spahn Sağlık Bakanı Ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti salgın d vitamini Fuat Kalyoncu Hacettepe Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
10/05-11/05 TAKD Uzlaşı Sempozyumu TIBBİ... MUĞL
10/05-11/05 Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019 ÜROLOJİ ANKA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.