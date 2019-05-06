Türk Sahra Hastanesi Myanmar katliamından kaçanlara şifa veriyor: Geçen sene bin 215 hasta ameliyat edildi

AFAD'ın Şubat 2018’de açtığı sahra hastanesi, günde yaklaşık bin hastaya hizmet veriyor. 50 yataklı sahra hastanesinde, kadın ve erkek koğuşlarının yanı sıra, çocuk hastalıkları polikliniği ve yenidoğan ünitesi bulunuyor.

Bölge genelinde yenidoğan ünitelerinin bulunduğu tek sağlık merkezi olan Türk Sahra Hastanesinde, son bir yıl içerisinde 108 bebek dünyaya geldi.

Dahiliye, ortopedi, genel cerrahi, pediatri, pediatrik cerrahi ve anestezi uzmanlarının çalıştığı sahra hastanesinde Arakanlı ve Bangladeşli hemşire ve sağlık çalışanları da görev yapıyor. Hastanede geçen sene bin 215 hasta ameliyat edildi.

Arakanlıların en büyük beklentisinin daha geniş imkanların yer aldığı bir hastane yapımı olduğunu belirten sahra hastanesi çalışanları, AFAD’ın yeni hastane yapımı için görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Sağlık çalışanı ve hemşire sayısının sahra hastanesi için yeterli olduğunu belirten doktorlar, hastaların daha iyi koşullarda sağlık desteği alması için prefabrik veya çelik konsorsiyum mekanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Hasta sevki sorunu

Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanları yasal olarak "mülteci" kabul etmesi nedeniyle vatansız konumundaki Arakanlı hastaların başka ülkelere sevk edilerek tedavi görmesine izin verilmiyor.

Bu yasal sorunlardan dolayı durumu ağır olan veya daha iyi koşullarda tedavi görmesi gereken hastalar Bangladeş'in dışına çıkarılmazken, kendi ülkelerine dönüşleri de Myanmar tarafından engelleniyor.

Bölgede Türkiye'nin yanı sıra, Endonezya, Malezya ve Japonya ile Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı sağlık kuruluşları da hizmet veriyor.