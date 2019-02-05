Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığından 'beyaz kod verilerini' istedi

Türk Tabipler Birliğinin resmi web sayfasında yapılan açıklamaya göre; TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, Beyaz Kod başvurularına ilişkin şu bilgiler talep etti:
2018 yılında yapılan başvuru sayısı kaçtır?
Başvuruların çalışılan sağlık kuruluşuna göre dağılımı nedir?
Başvuran sağlık çalışanlarının cinsiyet dağılımı nedir?
Sağlık Bakanlığı tarafından mevzuat kapsamında verilen hukuki yardım sayısı nedir?
Başvuruya konu eylemler hakkında açılan dava sayısı nedir?
Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen başvurulara ilişkin davalarda kesinleşen karar sayısı ile karar içeriği (ceza/beraat) nedir?
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|07/02-09/02
|Turk-Mus 4 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|07/02-09/02
|TURK-MUS IV Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|13/02-14/02
|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ