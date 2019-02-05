Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığından 'beyaz kod verilerini' istedi



Türk Tabipler Birliğinin resmi web sayfasında yapılan açıklamaya göre; TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, Beyaz Kod başvurularına ilişkin şu bilgiler talep etti:

2018 yılında yapılan başvuru sayısı kaçtır?

Başvuruların çalışılan sağlık kuruluşuna göre dağılımı nedir?

Başvuran sağlık çalışanlarının cinsiyet dağılımı nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından mevzuat kapsamında verilen hukuki yardım sayısı nedir?

Başvuruya konu eylemler hakkında açılan dava sayısı nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen başvurulara ilişkin davalarda kesinleşen karar sayısı ile karar içeriği (ceza/beraat) nedir?