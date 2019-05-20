SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Tabipler Birliğinden eşini öldüren doktora kınama: 'Hekimler şiddetten uzak durmalı'
Türk Tabipler Birliği Diyarbakır'da bir aile hekimin avukat eşini yol ortasında öldürmesine ilişkin olarak " Hekimler mesleki uygulamalarının dışında da yaşam ve sağlık hakkına saygı duymalı, şiddetten uzak durmalıdır" ifadelerini kullandı
Türk Tabipler Birliğinden eşini öldüren doktora kınama: 'Hekimler şiddetten uzak durmalı'
20 Mayıs 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türk Tabipler Birliği Diyabakır'da bir aile hekimin avukat eşini öldürmesine ilişkin olarak hekimlerin mesleki uygulamalar dışında da yaşam ve sağlık hakkına saygı duyması gerektiğini ifade etti. 

Türk Tabipler Birliğinden yapılan açıklamada hekimliğin yaşam hakkına en üst düzeyde saygı gösteren bir meslek olduğu belirtilerek hekimlerin bu tutumu sadece mesleki uygulamalarında değil, işleri dışındaki yaşantılarında da sürdürmesi gerektiği kaydedilirken şu ifadelere yer verildi: 

"Gündelik hayatta şiddete karşı olmak ve şiddetten uzak durabilmek, mesleki uygulamalarımızda da hastalarımızın sağlıklı yaşam hakkına verdiğimiz önemin göstergesi ve teminatıdır. İşi dışındaki hayatında başkalarının sağlık ve yaşam hakkına duyarlı olmayan bir hekimin, hastalarının ve toplumun sağlığına arzu edilen önemi göstermesi beklenemez. Hekimler insancıl bakış açısını bütün hayatları boyunca tutarlı biçimde koruyarak şiddetten uzak ve barış içinde birarada yaşama konusunda topluma örnek olurlar.

Yaşama ve yaşatmaya adanmışlık bizler için sadece iş ortamlarımızla sınırlı bir mesleki kural değil; yaşantımızın tamamını belirleyen, diğer bütün yurttaşlar gibi şiddetten daima uzak ve şiddete daima karşı olmamızı gerektiren bir genel ilkedir."

Doktor, avukat eşini 14 el ateş ederek öldürdü 

Diyabakır Barosundan kınama ve başsağlığı

Diyarbakır Barosu da olayla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: 

"Her gün bir kadının katledildiği ülkemizde bugün de Diyarbakır’da bir kadın meslektaşımız boşanma aşamasında oldugu bir sürecte katledilmistir.
Baromuz avukatlarından Av.Müzeyyen BOYLU, yaklaşık 1,5 yıldır boşanma davası devam ederken, iki defa Dr.M.I. tarafından öldürülmeye teşebbüs edildiği halde, yargı tarafından korunamayıp bugün çocuklarının gözü önünde Dr.M.I. tarafından 14 kurşun sıkılmak suretiyle katledilmiştir.
Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, kadın cinayetlerinin durdurulamadığı günlerden geçiyoruz. Ve bir kez daha bu acı olayla, şiddet uygulayanın eğitimli olup-olmamasının kadına bakış açısını değiştirmediğini, toplumsal statü ve eğitim düzeyi değişmeksizin kadın üzerinde tahakküm kuran erkek egemen bir bakış açısının devam ettiğini gördük. Kadın cinayetlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmadığı, yargılamaların adil-etkin yürütülmediği müddetçe de bu cinayetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Kadına yönelen erkek şiddetini bir kez daha kınıyoruz.
Kadın meslektaşımız’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığımızı, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine, Diyarbakır Barosuna ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." 

Anahtar Kelimeler:

kadina siddet turk tabipler birligi diyarbakir barosu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Af Örgütü kadına şiddet doktor avukat sinüzit menenjit Hayati Kale doktora Yükseköğretim Kurulu Naci Gündoğan omurilik pili Pamukkale Üniversitesi Ercan Lütfi Gürses kadına şiddet Türk Tabipler Birliği diyarbakır barosu Dünya Sağlık Örgütü sağlık Asamblesi ağrı tedavisi İlker Solmaz Ayşegül Ketenci Bülent Atilla Ankilozan Spondilit Ailesel Akdeniz Ateşi Dokuz Eylül Üniversitesi kanser brokoli brüksel lahanası onkoloji Pier Paolo Pandolfi Sağlık Bakanlığı münhal kadrolar kura takvimi ambulans Erol Kesim Ankara Üniversitesi İnflamatuvar bağırsak hastalığı Metin Başaranoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Türk Kızılay Kerem Kınık obezite işlenmiş gıda ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü hipertansiyon Türk Kardiyoloji Derneği Mustafa Kemal Erol kanser tedavisi kemoterapi Esra Demirdöğen Fatih Mehmet Emen
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.