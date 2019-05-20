Türk Tabipler Birliğinden eşini öldüren doktora kınama: 'Hekimler şiddetten uzak durmalı'

Türk Tabipler Birliği Diyabakır'da bir aile hekimin avukat eşini öldürmesine ilişkin olarak hekimlerin mesleki uygulamalar dışında da yaşam ve sağlık hakkına saygı duyması gerektiğini ifade etti.

Türk Tabipler Birliğinden yapılan açıklamada hekimliğin yaşam hakkına en üst düzeyde saygı gösteren bir meslek olduğu belirtilerek hekimlerin bu tutumu sadece mesleki uygulamalarında değil, işleri dışındaki yaşantılarında da sürdürmesi gerektiği kaydedilirken şu ifadelere yer verildi:

"Gündelik hayatta şiddete karşı olmak ve şiddetten uzak durabilmek, mesleki uygulamalarımızda da hastalarımızın sağlıklı yaşam hakkına verdiğimiz önemin göstergesi ve teminatıdır. İşi dışındaki hayatında başkalarının sağlık ve yaşam hakkına duyarlı olmayan bir hekimin, hastalarının ve toplumun sağlığına arzu edilen önemi göstermesi beklenemez. Hekimler insancıl bakış açısını bütün hayatları boyunca tutarlı biçimde koruyarak şiddetten uzak ve barış içinde birarada yaşama konusunda topluma örnek olurlar.

Yaşama ve yaşatmaya adanmışlık bizler için sadece iş ortamlarımızla sınırlı bir mesleki kural değil; yaşantımızın tamamını belirleyen, diğer bütün yurttaşlar gibi şiddetten daima uzak ve şiddete daima karşı olmamızı gerektiren bir genel ilkedir."

Diyabakır Barosundan kınama ve başsağlığı

Diyarbakır Barosu da olayla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

"Her gün bir kadının katledildiği ülkemizde bugün de Diyarbakır’da bir kadın meslektaşımız boşanma aşamasında oldugu bir sürecte katledilmistir.

Baromuz avukatlarından Av.Müzeyyen BOYLU, yaklaşık 1,5 yıldır boşanma davası devam ederken, iki defa Dr.M.I. tarafından öldürülmeye teşebbüs edildiği halde, yargı tarafından korunamayıp bugün çocuklarının gözü önünde Dr.M.I. tarafından 14 kurşun sıkılmak suretiyle katledilmiştir.

Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, kadın cinayetlerinin durdurulamadığı günlerden geçiyoruz. Ve bir kez daha bu acı olayla, şiddet uygulayanın eğitimli olup-olmamasının kadına bakış açısını değiştirmediğini, toplumsal statü ve eğitim düzeyi değişmeksizin kadın üzerinde tahakküm kuran erkek egemen bir bakış açısının devam ettiğini gördük. Kadın cinayetlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmadığı, yargılamaların adil-etkin yürütülmediği müddetçe de bu cinayetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Kadına yönelen erkek şiddetini bir kez daha kınıyoruz.

Kadın meslektaşımız’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığımızı, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine, Diyarbakır Barosuna ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."