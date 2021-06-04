Türk Tabipleri Birliği pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerini dolandırıcılara karşı uyardı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerini internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile dolandırıcılara karşı uyardı.

Yayınlanan yazıda pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin ailelerinin, bazı organize suç örgütleri tarafından dolandırıldığını açıklayan Türk Tabipleri Birliği kendilerine, dolandırıcıların “TTB ile indirim anlaşmalı firma olduklarını ve söz konusu kişilerin borcunun bulunduğunu” iddia ederek ailelerden para almaya çalıştıklarına dair bazı başvuruların yapıldığını açıkladı.

Sağlık çalışanlarının ailelerini uyaran Tabipler Birliği, dolandırıcılara göz yumulmaması gerektiğini söyleyerek konunun takipçisi olacaklarını da paylaştı.