Türk Tabipleri Birliği sağlıkta şiddet konusu için Meclis Başkanı'ndan randevu istedi

TTB Merkez Konseyi’nden Yıldırım’a gönderilen randevu talep yazısında, TTB’nin sağlık alanında şiddetin artmasıyla ilgili tespitlerine yer verilerek, konunun çözümü için acil adım atılması gerektiği vurgulandı.

TTB Merkez Konseyi ve 28 tabip odasının yöneticilerinin, 28 Temmuz 2018 tarihinde yaptıkları toplantıda, şiddetin nedenleri ve çözüme yönelik taleplerin yayımlandığına yer verilen yazıda, Türk Ceza Yasası’na ek madde önerisinin de bir an önce yasalaştırılması gerektiği hatırlatıldı.

Yazıda, daha vahim olaylar yaşanmadan konunun acilen TBMM gündemine alınması ve konunun doğrudan aktarılabilmesi için TBMM Başkanı Yıldırım’dan randevu istendi.

Türk Tabipleri Birliği'nin Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a gönderdiği yazı şu şekilde: