SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Tabipleri Birliği sağlıkta şiddet konusu için Meclis Başkanı'ndan randevu istedi
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sağlık alanında artan şiddet olaylarıyla ilgili olarak, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’dan randevu istedi
Türk Tabipleri Birliği sağlıkta şiddet konusu için Meclis Başkanı'ndan randevu istedi
12 Eylül 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

TTB Merkez Konseyi’nden Yıldırım’a gönderilen randevu talep yazısında, TTB’nin sağlık alanında şiddetin artmasıyla ilgili tespitlerine yer verilerek, konunun çözümü için acil adım atılması gerektiği vurgulandı.

TTB Merkez Konseyi ve 28 tabip odasının yöneticilerinin, 28 Temmuz 2018 tarihinde yaptıkları toplantıda, şiddetin nedenleri ve çözüme yönelik taleplerin yayımlandığına yer verilen yazıda, Türk Ceza Yasası’na ek madde önerisinin de bir an önce yasalaştırılması gerektiği hatırlatıldı.

Yazıda, daha vahim olaylar yaşanmadan konunun acilen TBMM gündemine alınması ve konunun doğrudan aktarılabilmesi için TBMM Başkanı Yıldırım’dan randevu istendi. 

Türk Tabipleri Birliği'nin Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a gönderdiği yazı şu şekilde: 

Anahtar Kelimeler:

turk tabipler birligi ttb merkez konseyi saglikta siddet

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
mugla il saglik mudurlugu 112 acil cagri merkeziamasra ilçe devlet hastanesi Prof. Dr. Sami Özgül kahramanmaras sutcu imam universitesi turk kardiyoloji dernegi yonetim kurulusağlıkta lisans tamamlama sağlık tıbbi bilimler türk sağlık sen sağlık sen mobbing yalova devlet hastanesi tıp hukuku malpraktis dokuz eylülASM aile hekimliği check upsepsis turk yogun bakim dernegitürk tabipleri birliği hekim bilirkişi ttb izmit tabip odası saglik bakanligi emine alp mese kronik hastalıkyalova il saglik muduru dr. hakan sezen saglik bakanligiTürk Tabipler Birliği ttb merkez konseyi sağlıkta şiddetdicle üniversitesi sağlık personeli sözleşmeli sağlık personeli hemşireastım allerji allerjik rinit çocuk sağlığı çocuk hastalıkları hava kirliligi avrupa sayistayi halk sağlığı şarkışla devlet hastanesi doktor atamasıtibbi biyoloji prof. dr. mehmet korkmazsaglik ve tip bilimleri saglik bakanligi saglik ve kamu hijyeni bakanligiSağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe isdb salih jelassi velid abdul muhsin el-vuheyb onlenebilir korlukle mucadele ittifakiRettlike sendromu umutcan ozdemir Sağlık bakanlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.