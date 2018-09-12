Türk Tabipleri Birliği tarafından yürütülen bilirkişilik eğitimleri başlıyor

Hekimlerin ve sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının başvurularının kabul edileceği, uzmanlık dernekleri ve tabip odaları ile işbirliği içinde yürütülen eğitimler farklı illerde çok merkezli olarak yapılacak.

Yeni dönem kurslarının ilki 13-16 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara’da, ardından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da, 27-30 Eylül tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek.

İzmir Tabip Odasının yayınladığı duyuru ayrıntıları aşağıdadır:

TTB BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KURSLARI

Türk Tabipleri Birliği, Bilirkişilik Temel Eğitim programlarında sağlık alanına yönelik uygulamalı, bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen özelleşmiş bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bu nedenle; hekimlerin ve sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının başvuruları kabul edilmektedir.

Her biri en fazla 24 kişiden oluşacak olan sınıflar kendi içinde uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanları yönünden ilişkili alanlar dikkate alınarak oluşturulacaktır.

İlerleyen dönemde ise uzmanlık alanlarına daraltılmış, özelleştirilmiş eğitimlerin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası 3 Kasım 2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu uyarınca hekimlerin uzman oldukları alanda bilirkişilik yapabilmek için zorunlu bir belge haline getirilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından sertifika eğitiminde zorunlu müfredata ek olarak zenginleştirilecek uygulama içeriği ile hekimlerin yürüttükleri idari soruşturmalarda ve kendilerine yönelik olası göreve ilişkin soruşturmalarda da katkı sağlayacak biçimde yürütülecektir. Bu nedenle Mahkemelerin Bilirkişilik Siciline kayıt olmayı düşünmeyen hekimler yönünden de mesleki uygulama alanında kullanılabilecek bilgilerin kazanılacağı bir eğitim süreci olacaktır.

Bilirkişilik yapabilmek için Temel Eğitim Sertifikasının yanında uzman olunan alanda 5 yıllık mesleki kıdem aranmaktadır. Ayrıca üç yılda bir yenileme eğitimlerinin alınması koşulu da getirilmiştir. Bu nedenle başvurucuların eğitim gruplarına alınmasında beş yıllık kıdem koşulunu taşıyan hekimlere öncelik verilecektir.

Eğitimin süresi 4 (dört) gün ve 24 ders saatidir.

Eğitim ücreti Türk Tabipleri Birliği (aidat borcu olmayan Tabip Odası) üyesi olanlar için KDV dahil 700.00 TL, üye olmayan başvurucular için 900.00 TL olarak belirlenmiştir.

İlk etapta İzmir Tabip Odası bünyesinde yürütülecek kurs için planlanan eğitim yeri ve takvimi aşağıda paylaşılmıştır.

Eğitim Yeri : İzmir Tabip Odası

Eğitim Süresi : 16 saat kuramsal – 8 saat pratik

Kontenjan : 24 Kişi

Eğitim Tarihleri :

27 Eylül 2018 – Perşembe : 13.30-19.30

28 Eylül 2018 – Cuma : 13.30-19.30

29 Eylül 2018 – Cumartesi : 09.00-16.00

30 Eylül 2018 – Pazar : 09.00-16.00

Önceki dönem eğitimleri için başvurusu olan ancak eğitim programı açılmadığı için eğitime katılamayan hekimlerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Eğitime katılmak istediğiniz takdirde, eğitime katılım durumunuzu 17 Eylül Pazartesi saat 17.00’ye kadar Odamız’a iletmenizi dileriz.

İletişim için;

Tel : 02324631133

E-mail : ozlem@izmirtabip.org.tr

Saygılarımızla.

İzmir Tabip Odası