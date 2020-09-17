Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Tabipleri Birliği'nden Devlet Bahçeli'ye cevap: Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız
MHP lideri Bahçeli'nin kapatılmasına yönelik çağrısının ardından Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada ''Uyarı ve öneri paylaşmak etik sorumluluğumuzdur. Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız" denildi.
Türk Tabipleri Birliği'nden Devlet Bahçeli'ye cevap: Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız
17 Eylül 2020 10:48 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaş ve sağlık çalışanları için sağlık kurumlarına siyah kurdele asma kararı alan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) sert tepki göstermişti. TTB'nin kararını "zehirli ve zillet bir komplo" olarak niteleyen Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılması için çağrı yapmıştı.

Devlet Bahçeli: Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik bilimsel verilere dayalı uyarı ve önerilerin kamuoyu ile paylaşılmasının birliğin evrensel, yasal ve etik sorumluluğu olduğu vurgulandı.

'SÖZLERİMİZİN ARKASINDA, GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Açıklamada ''Covid-19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah kurdele ile anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak ise kaybettiklerimize ve yakınlarına karşı vefa borcumuzdur" denildi.

Açıklamada ayrıca Türk Tabipleri Birliği ve hekimlerin dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceğinin altı çizilirken, "Merkez Konsey üyeleri olarak sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız" ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:

ttb turk tabipleri birligi mhp devlet bahceli

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
15
1) dr.mikro (hekim)
17.09.2020 14:10:36
TÜKENDİK ÖLÜYORUZ...Evde tedavi gören Mikrobiyoloji uzmanı hekimim bedenim gücüm bu kadar dayanabildi..Kayıpları anmak ne zamandan beri suç oldu..Sayın Bahçeli ve Cumhur ittifakı keşke covid-19 un meslek hastalığı olarak tanımlanması ve hayatını kaybedenlerin görev şehidi sayılması yönünde çaba sarf etse.

Sayın Sağlık Bakanı günlük verileri sosyal medya hesabınızdan paylaşıyorsunuz her gün bir iki kayıp veriyoruz hayatını kaybeden arkadaşlarımız en azından isim ve fotoğrafları ile anılmayı hak etmiyor mu? Günlük veriler kadar değerimiz yok mu?

Biz hekimlere düşen görev artık bir birimizin kuyusunu kazmaktan rakip görmekten vazgeçmek, mesleki dayanışma ile hareket etmek.Rakip değil meslektaşız...
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.