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Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı: 'Doktorlara daha fazla data verilecek'
Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Deprem zamanlarında herkes telefona sarıldığından ulaşım kilitlenir. Argela’nın geliştirdiği yeni RAN ürünüyle birlikte biz bunu dilimlere ayırıyoruz ve öncelik sağlıyoruz
Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı: 'Doktorlara daha fazla data verilecek'
08 Kasım 2018 - İHA
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Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Deprem zamanlarında herkes telefona sarıldığından ulaşım kilitlenir. Argela'nın geliştirdiği yeni RAN ürünüyle birlikte biz bunu dilimlere ayırıyoruz ve öncelik sağlıyoruz. Öncelikle acil çağrılara öncelik veriyoruz, hastanelerin veya devletin önemli birimlerinin iletişim kurmasını sağlıyoruz" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde yer alan 5G Vadisi BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarında 5G Vadisi Açık Test Sahası'nın açılış lansmanı gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın katılımıyla gerçekleştirilen lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yıllar önce öğrencisi olduğu Hacettepe Üniversitesinde bugün önemli bir programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk Telekom olarak iki önemli teknolojiyi gösterdiklerini, bunların sabit fiber erişim şebekesinin yazılım kontrollü olarak yönetilebilmesi ve tedarikçi bağımlılığından çıkarılması olduğunu söyledi. Kıraç, 2020'de yerli ürünleri konuşma temennisinde bulundu.

"Doktorlara daha fazla data verilecek"

Açılış konuşmalarının ardından İHA muhabirine değerlendirmede bulunan Kıraç, Türk Telekom olarak 5G Vadisi BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarında çok somut yerli ürünlerle yer aldıklarını belirtti. Olası bir deprem anına ilişkin ulaşımın önemine değinen Kıraç, "Deprem zamanlarında herkes telefona sarıldığından ulaşım kilitlenir ve iletişim hiçbir şekilde mümkün olmaz. Argela'nın geliştirdiği yeni RAN ürünüyle birlikte biz bunu dilimlere ayırıyoruz ve öncelik sağlıyoruz. Öncelikle acil çağrılara öncelik veriyoruz, hastanelerin veya devletin önemli birimlerinin iletişim kurmasını sağlamayı hedefliyoruz. Örneğin hastanelerde daha çok doktora ihtiyaç olduğundan doktorlara daha fazla data ayrılacak. Bu dilimleme teknolojisiyle yaptığımız bir ürün, bu teknoloji yüzde yüz yerli ve Türk Telekom'un kendi şirketi Argela tarafından geliştirilmiş bir ürün" bilgisini verdi.

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