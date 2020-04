Türk Tıbbi Onkoloji Derneği: Kanser tedavisinde C vitamini kullanımının yeri yok

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Sezer Sağlam, C vitamininin kanserin tedavisinde ve önlenmesinde hiçbir yararının olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Sağlam, yaptığı açıklamada, yüksek doz C vitaminin hastalar tarafından sık sorulduğunu ve yararına inanıldığını söyledi.

Kimya sanayinin gelişimine bağlı olarak 1950'li yıllarda dünyada ilaçtan ziyade vitamin tablet ve ampullerinin seri olarak üretildiğini, 50-60 yılın birikimi olarak bu konularda yalan-yanlış bilgilerin insanları etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Sağlam, 1970'lere gelindiğinde kanserde hücre kültürü çalışmalarının hız kazandığını ve birçok molekülü laboratuvarda deneme olanağının başladığını ifade etti.

Prof. Dr. Sağlam, kimyasal olarak şekere benzemesi ancak vücut hücrelerinin bunu enerji olarak kullanamamasının C vitamininin ilaç olarak kullanabileceği umudu yarattığını ifade ederek, "C vitaminin vücuttaki ana görevi bağ dokusu (kollajen) oluşumunu sağlamaktır. Bitkiler ve hayvanların bir kısmı C vitamini üretebilmektedir ama insan bunu kesinlikle üretememektedir ve dışardan almak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

“ÇALIŞMALAR, C VİTAMİNİN KANSER TEDAVİSİNDE HİÇBİR YARARI OLMADIĞINI GÖSTERMİŞTİR”

Yapılan çalışmalarda C vitamininin kanserli hastalarda bir etkisinin olmadığının belirlendiğini aktaran Prof. Dr. Sağlam, şu bilgileri verdi:

"C vitamini kanserin tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmamalıdır. Çalışmalar, hiçbir yararı olmadığını göstermiştir. C vitamini eksikliği ayrı bir konudur ve tamamlanması gerekir. Burada tartışılan nokta ihtiyaç fazlası ve tedavi amaçlı kullanımdır. 2001'de yapılan karşılaştırmalı çalışmada ise fazladan alınan C vitamininin soğuk algınlığında hiçbir yararının görülmediği anlaşılmıştır. Yine C vitamininin damar sertliğini düzeltmediği, erken doğumu engellemediği, akut pankreatit tedavisinde yeri ve katkısı olmadığı da ortaya konulmuştur.”