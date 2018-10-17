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Türk Tıp Dünyası Kurultayı İstanbul'da katılımcıları ile buluşmayı bekliyor
Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 5'incisi gerçekleşecek "Türk Tıp Dünyası Kurultayı", 27-29 Ekim'de gerçekleştirilecek
Türk Tıp Dünyası Kurultayı İstanbul'da katılımcıları ile buluşmayı bekliyor
17 Ekim 2018 - AA
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Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi işbirliği ile organize edilen kurultayın InterContinental İstanbul Otel'de yapılacağı bildirildi. 

Bu yıl kongrenin ana konusunun "Kronik Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar" olduğu belirtilen açıklamada, risk faktörleri konusunda yapılabilecek çalışmaların da ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, kurultayda hastalıkların önlenmesi, risk faktörleriyle mücadele, mevcut hastaların iyi tedavi edilmesi ve hastalıklardan kaynaklanacak komplikasyonların engellenmesi için DSÖ ile birlikte yapılabileceklerin belirlenmesi ve uygulamaya konulması hususundaki hedeflerin de tartışılacağı belirtildi.

Kurultaya dünyanın çeşitli ülkelerinden ve sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, üniversite, hastane ve tekno parklarda yönetici ve araştırmacı olarak çalışan katılımcıların yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşların yetkilileri ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi üyeleri dahil yaklaşık 500 kişinin davet edildiği ifade edildi.

Açıklamada, etkinlikte TÜSEB tarafından, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri'nin bu yıl 2'ncisinin de verileceği vurgulandı.

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